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В Московском зоопарке распустились подснежники - РИА Новости, 21.03.2024
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Хорошие новости
 
14:46 21.03.2024 (обновлено: 15:20 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/podsnezhniki-1934707039.html
В Московском зоопарке распустились подснежники
В Московском зоопарке распустились подснежники - РИА Новости, 21.03.2024
В Московском зоопарке распустились подснежники
В Московском зоопарке распустились подснежники, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:46
2024-03-21T15:20
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке распустились подснежники, сообщается в Telegram-канале учреждения."Ура! Подснежники сегодня раскрылись", — говорится в посте.Их можно увидеть на старой территории зоопарка рядом со зданием дирекции. На минувшей неделе в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" также зацвели подснежники.
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городское хозяйство москвы, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке распустились подснежники

На старой территории Московского зоопарка распустились первые подснежники

© Московский зоопаркПервые подснежники распустились в Московском зоопарке
Первые подснежники распустились в Московском зоопарке
© Московский зоопарк
Первые подснежники распустились в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке распустились подснежники, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Ура! Подснежники сегодня раскрылись", — говорится в посте.
© Московский зоопаркПервые подснежники распустились в Московском зоопарке
Первые подснежники распустились в Московском зоопарке
Первые подснежники распустились в Московском зоопарке
© Московский зоопарк
1 из 2
© Московский зоопаркПервые подснежники распустились в Московском зоопарке
Первые подснежники распустились в Московском зоопарке
Первые подснежники распустились в Московском зоопарке
© Московский зоопарк
2 из 2
Первые подснежники распустились в Московском зоопарке
© Московский зоопарк
1 из 2
Первые подснежники распустились в Московском зоопарке
© Московский зоопарк
2 из 2
Их можно увидеть на старой территории зоопарка рядом со зданием дирекции.
На минувшей неделе в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" также зацвели подснежники.
Кошка среди подснежников в Никитском ботаническом саду в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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19 марта, 08:00
 
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