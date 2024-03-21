https://ria.ru/20240321/podsnezhniki-1934707039.html

В Московском зоопарке распустились подснежники

В Московском зоопарке распустились подснежники - РИА Новости, 21.03.2024

В Московском зоопарке распустились подснежники

В Московском зоопарке распустились подснежники, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:46

2024-03-21T14:46

2024-03-21T15:20

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке распустились подснежники, сообщается в Telegram-канале учреждения."Ура! Подснежники сегодня раскрылись", — говорится в посте.Их можно увидеть на старой территории зоопарка рядом со зданием дирекции. На минувшей неделе в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" также зацвели подснежники.

https://ria.ru/20240319/puteshestviya-1933019549.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, московский зоопарк, общество