https://ria.ru/20240321/opasnost-1934600385.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:06

2024-03-21T08:06

2024-03-21T08:21

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность", — говорится в публикации.Белгородцев призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор Вячеслав Гладков рекомендовал жителям региона укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Как рассказал корреспондент РИА Новости, в Белгороде работает сирена и слышны взрывы в небе.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, белгородский район, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков