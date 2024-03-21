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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:06
2024-03-21T08:06
2024-03-21T08:21
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белгород
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вооруженные силы украины
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность", — говорится в публикации.Белгородцев призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор Вячеслав Гладков рекомендовал жителям региона укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Как рассказал корреспондент РИА Новости, в Белгороде работает сирена и слышны взрывы в небе.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html
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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность