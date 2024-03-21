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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 21.03.2024 (обновлено: 08:21 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/opasnost-1934600385.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:06
2024-03-21T08:21
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность", — говорится в публикации.Белгородцев призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор Вячеслав Гладков рекомендовал жителям региона укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Как рассказал корреспондент РИА Новости, в Белгороде работает сирена и слышны взрывы в небе.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html
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белгород
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белгород, белгородский район, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность", — говорится в публикации.
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Белгородцев призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор Вячеслав Гладков рекомендовал жителям региона укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, в Белгороде работает сирена и слышны взрывы в небе.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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