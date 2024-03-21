https://ria.ru/20240321/oon-1934739472.html

ООН не пригласила Россию к работе над Кодексом поведения в соцсетях

ООН не пригласила Россию к работе над Кодексом поведения в соцсетях - РИА Новости, 21.03.2024

ООН не пригласила Россию к работе над Кодексом поведения в соцсетях

ООН не привлекает российские институты к выработке кодекса поведения, призывающего страны использовать только достоверную информацию в соцсетях, написал в своем РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:23

2024-03-21T16:23

2024-03-21T16:23

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ООН, 21 мар — РИА Новости. ООН не привлекает российские институты к выработке кодекса поведения, призывающего страны использовать только достоверную информацию в соцсетях, написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь постпредства РФ Евгений Успенский. "Генсек ООН распространил доклад о проделанной за прошлый год работе в информационной сфере, где особое внимание привлекла инициатива по созданию нового документа - Кодекса поведения, призывающего страны использовать только достоверную информацию в соцсетях", — указал Успенский.По его мнению, "задумка толковая, а вот реализация в очередной раз страдает: сообщается, что документ разрабатывается Секретариатом ООН при помощи местных научных, общественных организаций и СМИ". Как отметил Успенский, на вопрос постпредства РФ о том, почему к этой работе не привлекались российские институты, прозвучал ответ: "Мы базируемся в Нью-Йорке, нам удобнее работать с тем, кто рядом". "Получается, документ будет международным, а составляется избранным кругом авторов. Ну что, значит, будем добиваться его адаптации к интересам всех сторон, а не только тех, которые "поближе"", - заключил он.

https://ria.ru/20231224/idiokratiya-1917674362.html

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Ольга Фомченкова

россия, нью-йорк (город), оон, в мире