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ООН не пригласила Россию к работе над Кодексом поведения в соцсетях - РИА Новости, 21.03.2024
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16:23 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/oon-1934739472.html
ООН не пригласила Россию к работе над Кодексом поведения в соцсетях
ООН не пригласила Россию к работе над Кодексом поведения в соцсетях - РИА Новости, 21.03.2024
ООН не пригласила Россию к работе над Кодексом поведения в соцсетях
ООН не привлекает российские институты к выработке кодекса поведения, призывающего страны использовать только достоверную информацию в соцсетях, написал в своем РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:23
2024-03-21T16:23
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ООН, 21 мар — РИА Новости. ООН не привлекает российские институты к выработке кодекса поведения, призывающего страны использовать только достоверную информацию в соцсетях, написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь постпредства РФ Евгений Успенский. &quot;Генсек ООН распространил доклад о проделанной за прошлый год работе в информационной сфере, где особое внимание привлекла инициатива по созданию нового документа - Кодекса поведения, призывающего страны использовать только достоверную информацию в соцсетях&quot;, — указал Успенский.По его мнению, "задумка толковая, а вот реализация в очередной раз страдает: сообщается, что документ разрабатывается Секретариатом ООН при помощи местных научных, общественных организаций и СМИ". Как отметил Успенский, на вопрос постпредства РФ о том, почему к этой работе не привлекались российские институты, прозвучал ответ: "Мы базируемся в Нью-Йорке, нам удобнее работать с тем, кто рядом". "Получается, документ будет международным, а составляется избранным кругом авторов. Ну что, значит, будем добиваться его адаптации к интересам всех сторон, а не только тех, которые "поближе"", - заключил он.
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россия, нью-йорк (город), оон, в мире
Россия, Нью-Йорк (город), ООН, В мире
ООН не пригласила Россию к работе над Кодексом поведения в соцсетях

Успенский: ООН не привлекала Россию к разработке Кодекса поведения в соцсетях

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 21 мар — РИА Новости. ООН не привлекает российские институты к выработке кодекса поведения, призывающего страны использовать только достоверную информацию в соцсетях, написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь постпредства РФ Евгений Успенский.
«

"Генсек ООН распространил доклад о проделанной за прошлый год работе в информационной сфере, где особое внимание привлекла инициатива по созданию нового документа - Кодекса поведения, призывающего страны использовать только достоверную информацию в соцсетях", — указал Успенский.

По его мнению, "задумка толковая, а вот реализация в очередной раз страдает: сообщается, что документ разрабатывается Секретариатом ООН при помощи местных научных, общественных организаций и СМИ".
Как отметил Успенский, на вопрос постпредства РФ о том, почему к этой работе не привлекались российские институты, прозвучал ответ: "Мы базируемся в Нью-Йорке, нам удобнее работать с тем, кто рядом".
"Получается, документ будет международным, а составляется избранным кругом авторов. Ну что, значит, будем добиваться его адаптации к интересам всех сторон, а не только тех, которые "поближе"", - заключил он.
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