https://ria.ru/20240321/obstrel-1934736739.html

В Белгороде погибла женщина, впавшая в кому при обстреле ВСУ

В Белгороде погибла женщина, впавшая в кому при обстреле ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024

В Белгороде погибла женщина, впавшая в кому при обстреле ВСУ

Преподаватель Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Инна Лагутина во время ракетного удара по Белгороду 15 марта от... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:16

2024-03-21T16:16

2024-03-21T16:26

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Преподаватель Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Инна Лагутина во время ракетного удара по Белгороду 15 марта от страха за жизнь своих детей впала в кому и скончалась, не приходя в сознание, сообщила пресс-служба вуза. "С большим сожалением и горечью сообщаем, что от последствий ракетного обстрела Белгорода Инна Лагутина скончалась. Как рассказали близкие, 15 марта после очередного удара от взрывной волны разлетелись стекла на их балконе. Инна испугалась за жизнь своих детей. Её хватил удар, и она впала в кому. Так и не приходя в сознание, она скончалась. Ей был 41 год" - говорится в Telegram-канале вуза. В сообщении отмечается, что Лагутина работала старшим преподавателем на кафедре иностранных языков Института экономики и менеджмента в БГТУ им. Шухова. "Пришла на работу в БГТУ имени Шухова в 2006 году. Улыбчивая, доброжелательная. Мама троих детей успешно совмещала работу и семейные хлопоты, активно участвовала в мероприятиях вуза и всегда находила добрые и позитивные слова для всех, кто её окружал", - отметили в университете. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в городе Белгороде 15 марта в результате трех массированных обстрелов из РСЗО "Вампир" погиб один человек, 11 получили ранения различной степени тяжести. Различные повреждения выявлены в 216 квартирах 33 многоквартирных домов, 6 частных жилых домовладениях, на 4 социальных объектах и 17 хозяйствующих субъектах. Также повреждено 127 автомобилей.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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белгород, вячеслав гладков, происшествия