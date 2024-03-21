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Париж намерен продвигать идею оборонных облигаций на саммите ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
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09:58 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/obligatsii-1934616985.html
Париж намерен продвигать идею оборонных облигаций на саммите ЕС, пишут СМИ
Париж намерен продвигать идею оборонных облигаций на саммите ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
Париж намерен продвигать идею оборонных облигаций на саммите ЕС, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе призовет лидеров ЕС принять планы по увеличению расходов на оборону, продвигая идею совместных... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:58
2024-03-21T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
париж
франция
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе призовет лидеров ЕС принять планы по увеличению расходов на оборону, продвигая идею совместных оборонных облигаций, сообщает издание Financial Times со ссылкой на европейские дипломатические источники. "Очевидно, что мы поднимаем этот вопрос, чтобы сказать, что нам нужны инновационные источники финансирования... Итак, еврооблигации для нас... должны быть рассмотрены", — приводит издание слова представителя Елисейского дворца. Дипломаты говорят, что позиция Макрона по выпуску облигаций может "доминировать" на саммите ЕС в Брюсселе. Париж также настаивает на том, что потенциальные варианты оборонного финансирования должны рассматриваться параллельно друг другу, учитывая важность цели развития европейской оборонной промышленности при одновременной поддержке Украины. Однако, по данным источников, Германия и несколько других стран, включая Нидерланды и Данию, заявляют, что идея совместного заимствования не является жизнеспособным вариантом. В отношении переговоров об использовании доходов от замороженных российских активов, дипломаты сообщили, лидерам ЕС еще слишком рано одобрять какие-либо планы на этой неделе, и что государствам, обеспокоенным их законностью, потребуется больше времени, чтобы определиться со своей позицией. Очередной саммит ЕС в Брюсселе пройдет 21-22 марта. В первый день саммита главы государств и правительств обсудят, где взять средства на долгосрочное инвестирование в оборону, а также на срочные нужды украинской армии, которая постоянно жалуется западным союзникам на нехватку оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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в мире, брюссель, париж, франция, эммануэль макрон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Париж намерен продвигать идею оборонных облигаций на саммите ЕС, пишут СМИ

FT: Макрон призовет ЕС к выпуску еврооблигаций для инвестирования в оборону

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе призовет лидеров ЕС принять планы по увеличению расходов на оборону, продвигая идею совместных оборонных облигаций, сообщает издание Financial Times со ссылкой на европейские дипломатические источники.
"Очевидно, что мы поднимаем этот вопрос, чтобы сказать, что нам нужны инновационные источники финансирования... Итак, еврооблигации для нас... должны быть рассмотрены", — приводит издание слова представителя Елисейского дворца.
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Дипломаты говорят, что позиция Макрона по выпуску облигаций может "доминировать" на саммите ЕС в Брюсселе. Париж также настаивает на том, что потенциальные варианты оборонного финансирования должны рассматриваться параллельно друг другу, учитывая важность цели развития европейской оборонной промышленности при одновременной поддержке Украины.
Однако, по данным источников, Германия и несколько других стран, включая Нидерланды и Данию, заявляют, что идея совместного заимствования не является жизнеспособным вариантом.
В отношении переговоров об использовании доходов от замороженных российских активов, дипломаты сообщили, лидерам ЕС еще слишком рано одобрять какие-либо планы на этой неделе, и что государствам, обеспокоенным их законностью, потребуется больше времени, чтобы определиться со своей позицией.
Очередной саммит ЕС в Брюсселе пройдет 21-22 марта. В первый день саммита главы государств и правительств обсудят, где взять средства на долгосрочное инвестирование в оборону, а также на срочные нужды украинской армии, которая постоянно жалуется западным союзникам на нехватку оружия и боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельПарижФранцияЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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