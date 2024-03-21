https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934698819.html
Население Молдавии недовольно курсом развития страны, показал опрос
Население Молдавии недовольно курсом развития страны, показал опрос - РИА Новости, 21.03.2024
Население Молдавии недовольно курсом развития страны, показал опрос
Почти 60% граждан Молдавии недовольны курсом развития республики, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые опубликовал в четверг Институт РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:27
2024-03-21T14:27
2024-03-21T14:27
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КИШИНЕВ, 21 мар - РИА Новости. Почти 60% граждан Молдавии недовольны курсом развития республики, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые опубликовал в четверг Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Соцопрос проводился по заказу румынской компании Independent news. "Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали только 36%. Недовольны выбранным направлением 59%", - сказал руководитель IMAS Дору Петруци, который представил итоги опроса из Бухареста, трансляция презентации велась в режиме онлайн в социальных сетях. Согласно представленным данным, только 4% жителей Молдавии довольны своей жизнью в стране, 46% опрошенных отметили, что недовольны тем, как живут, 38% респондентов заявили, что стали жить хуже, чем год назад, а еще 40% - не увидели разницу с прошлым годом. Опрос проводился с 9 по 16 февраля, в нем приняли участие 1091 человек. Погрешность составляет 3%. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в 7 раз, а на электроэнергию - почти в 4 раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html
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в мире, молдавия, бухарест
В мире, Молдавия, Бухарест
Население Молдавии недовольно курсом развития страны, показал опрос
Опрос: почти 60 процентов населения Молдавии недовольны курсом развития страны
КИШИНЕВ, 21 мар - РИА Новости.
Почти 60% граждан Молдавии недовольны курсом развития республики, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые опубликовал в четверг Институт маркетинга и социологических опросов
(IMAS) республики.
Соцопрос проводился по заказу румынской компании Independent news.
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"Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали только 36%. Недовольны выбранным направлением 59%", - сказал руководитель IMAS Дору Петруци, который представил итоги опроса из Бухареста, трансляция презентации велась в режиме онлайн в социальных сетях.
Согласно представленным данным, только 4% жителей Молдавии довольны своей жизнью в стране, 46% опрошенных отметили, что недовольны тем, как живут, 38% респондентов заявили, что стали жить хуже, чем год назад, а еще 40% - не увидели разницу с прошлым годом.
Опрос проводился с 9 по 16 февраля, в нем приняли участие 1091 человек. Погрешность составляет 3%.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в 7 раз, а на электроэнергию - почти в 4 раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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