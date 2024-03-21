Рейтинг@Mail.ru
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 21.03.2024 (обновлено: 00:46 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/kosmonavt-1934583016.html
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС - РИА Новости, 21.03.2024
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС
Ракета "Союз-2.1а" в четверг отправит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой, сообщили... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T00:36
2024-03-21T00:46
белоруссия
байконур (город)
космос - риа наука
олег новицкий
иван вагнер
олег кононенко
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934583408_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_c24e20d279c29ba6c0b2a2e09e60ccf1.jpg
БАЙКОНУР (Казахстан), 21 мар - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" в четверг отправит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Госкомиссия на космодроме Байконур в среду разрешила полёт россиянина Олега Новицкого, белоруски Марины Василевской и американки Трейси Дайсон к МКС на корабле "Союз МС-25" 21 марта. Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной, ставшей участницей космического полёта. В дублирующем экипаже россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит. Старт ракеты намечен на 16.21 мск 21 марта с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 19 минут. Уже в 19.40 мск "Союз" пристыкуется к российскому модулю "Причал". Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Харой, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты. Для Новицкого этот космический полёт станет четвертым. В сумме он провёл на МКС 531 сутки и 23 часа, совершил 3 выхода в открытый космос. В октябре 2021 года принимал участие в съёмках художественного фильма "Вызов" на борту станции. Для Дайсон этот полёт станет третьим. На сегодняшний день она провела на МКС 189 суток и 23 часа, три раза выходила в открытый космос.
https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html
https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html
белоруссия
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934583408_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_ebe2b5aa78c471e42cf64743cc8e79d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, байконур (город), космос - риа наука, олег новицкий, иван вагнер, олег кононенко, роскосмос
Белоруссия, Байконур (город), Космос - РИА Наука, Олег Новицкий, Иван Вагнер, Олег Кононенко, Роскосмос
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС

"Союз МС-25" с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС 21 марта

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПресс-конференция экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-25"
Пресс-конференция экипажа пилотируемого корабля Союз МС-25 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-25". Архивное фото
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР (Казахстан), 21 мар - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" в четверг отправит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
Госкомиссия на космодроме Байконур в среду разрешила полёт россиянина Олега Новицкого, белоруски Марины Василевской и американки Трейси Дайсон к МКС на корабле "Союз МС-25" 21 марта.
Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной, ставшей участницей космического полёта.
В дублирующем экипаже россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит.
Старт ракеты намечен на 16.21 мск 21 марта с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 19 минут. Уже в 19.40 мск "Союз" пристыкуется к российскому модулю "Причал".
Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Харой, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
Космонавт Сергей Прокопьев на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики
6 марта, 13:42
Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты.
Для Новицкого этот космический полёт станет четвертым. В сумме он провёл на МКС 531 сутки и 23 часа, совершил 3 выхода в открытый космос. В октябре 2021 года принимал участие в съёмках художественного фильма "Вызов" на борту станции.
Для Дайсон этот полёт станет третьим. На сегодняшний день она провела на МКС 189 суток и 23 часа, три раза выходила в открытый космос.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Лукашенко боится, что американцы похитят белоруску на МКС
19 марта, 13:46
 
БелоруссияБайконур (город)Космос - РИА НаукаОлег НовицкийИван ВагнерОлег КононенкоРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала