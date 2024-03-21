https://ria.ru/20240321/kosmonavt-1934583016.html
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС - РИА Новости, 21.03.2024
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС
Ракета "Союз-2.1а" в четверг отправит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой, сообщили... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T00:36
2024-03-21T00:36
2024-03-21T00:46
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БАЙКОНУР (Казахстан), 21 мар - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" в четверг отправит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Госкомиссия на космодроме Байконур в среду разрешила полёт россиянина Олега Новицкого, белоруски Марины Василевской и американки Трейси Дайсон к МКС на корабле "Союз МС-25" 21 марта. Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной, ставшей участницей космического полёта. В дублирующем экипаже россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит. Старт ракеты намечен на 16.21 мск 21 марта с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 19 минут. Уже в 19.40 мск "Союз" пристыкуется к российскому модулю "Причал". Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Харой, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты. Для Новицкого этот космический полёт станет четвертым. В сумме он провёл на МКС 531 сутки и 23 часа, совершил 3 выхода в открытый космос. В октябре 2021 года принимал участие в съёмках художественного фильма "Вызов" на борту станции. Для Дайсон этот полёт станет третьим. На сегодняшний день она провела на МКС 189 суток и 23 часа, три раза выходила в открытый космос.
https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html
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белоруссия, байконур (город), космос - риа наука, олег новицкий, иван вагнер, олег кононенко, роскосмос
Белоруссия, Байконур (город), Космос - РИА Наука, Олег Новицкий, Иван Вагнер, Олег Кононенко, Роскосмос
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС
"Союз МС-25" с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС 21 марта
БАЙКОНУР (Казахстан), 21 мар - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" в четверг отправит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
Госкомиссия на космодроме Байконур
в среду разрешила полёт россиянина Олега Новицкого
, белоруски Марины Василевской и американки Трейси Дайсон к МКС на корабле "Союз МС-25" 21 марта.
Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной, ставшей участницей космического полёта.
В дублирующем экипаже россиянин Иван Вагнер
, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит.
Старт ракеты намечен на 16.21 мск 21 марта с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 19 минут. Уже в 19.40 мск "Союз" пристыкуется к российскому модулю "Причал".
Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю
на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Харой, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко
и Николай Чуб
проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
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Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина
, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты.
Для Новицкого этот космический полёт станет четвертым. В сумме он провёл на МКС 531 сутки и 23 часа, совершил 3 выхода в открытый космос. В октябре 2021 года принимал участие в съёмках художественного фильма "Вызов" на борту станции.
Для Дайсон этот полёт станет третьим. На сегодняшний день она провела на МКС 189 суток и 23 часа, три раза выходила в открытый космос.
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