https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934598126.html

Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике

Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике - РИА Новости, 21.03.2024

Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике

Актер Никита Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске, где он провел минувшую ночь после дебоша в местном баре. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T07:05

2024-03-21T07:05

2024-03-21T07:09

культура

новосибирск

никита кологривый

культура

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Актер Никита Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске, где он провел минувшую ночь после дебоша в местном баре. "Первый раз за неделю поспал нормально", - сказал он журналистам в суде. По словам актёра, он содержался один, в ИВС было тепло, его покормили. Кологривый добавил, что в случае, если суд приговорит его к аресту, он будет отбывать положенный срок. Как передавал корреспондент РИА Новости, прокурор в суде попросил для Кологривого 15 суток ареста за хулиганство. Адвокат просил ограничиться штрафом либо сутками административного ареста. В четверг Центральный районный суд рассматривает протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменяют мелкое хулиганство. В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.

https://ria.ru/20240320/rol-1934570002.html

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новосибирск, никита кологривый, культура