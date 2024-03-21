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Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике - РИА Новости, 21.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:05 21.03.2024 (обновлено: 07:09 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934598126.html
Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике
Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике - РИА Новости, 21.03.2024
Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике
Актер Никита Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске, где он провел минувшую ночь после дебоша в местном баре. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T07:05
2024-03-21T07:09
культура
новосибирск
никита кологривый
культура
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Актер Никита Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске, где он провел минувшую ночь после дебоша в местном баре. "Первый раз за неделю поспал нормально", - сказал он журналистам в суде. По словам актёра, он содержался один, в ИВС было тепло, его покормили. Кологривый добавил, что в случае, если суд приговорит его к аресту, он будет отбывать положенный срок. Как передавал корреспондент РИА Новости, прокурор в суде попросил для Кологривого 15 суток ареста за хулиганство. Адвокат просил ограничиться штрафом либо сутками административного ареста. В четверг Центральный районный суд рассматривает протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменяют мелкое хулиганство. В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
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новосибирск, никита кологривый, культура
Культура, Новосибирск, Никита Кологривый, Культура
Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике

Кологривый заявил, что в спецприемнике он первый раз за неделю нормально поспал

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Актер Никита Кологривый. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Актер Никита Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске, где он провел минувшую ночь после дебоша в местном баре.
"Первый раз за неделю поспал нормально", - сказал он журналистам в суде.
По словам актёра, он содержался один, в ИВС было тепло, его покормили.
Кологривый добавил, что в случае, если суд приговорит его к аресту, он будет отбывать положенный срок.
Как передавал корреспондент РИА Новости, прокурор в суде попросил для Кологривого 15 суток ареста за хулиганство. Адвокат просил ограничиться штрафом либо сутками административного ареста.
В четверг Центральный районный суд рассматривает протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменяют мелкое хулиганство.
В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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