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Прокурор попросил для Кологривого арест на 15 суток за хулиганство - РИА Новости, 21.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:46 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934597400.html
Прокурор попросил для Кологривого арест на 15 суток за хулиганство
Прокурор попросил для Кологривого арест на 15 суток за хулиганство - РИА Новости, 21.03.2024
Прокурор попросил для Кологривого арест на 15 суток за хулиганство
Прокурор в суде Новосибирска попросил для актера Никиты Кологривого 15 суток ареста за хулиганство, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T06:46
2024-03-21T06:46
культура
новосибирск
никита кологривый
культура
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НОВОСИБИРСК, 21 мар - РИА Новости. Прокурор в суде Новосибирска попросил для актера Никиты Кологривого 15 суток ареста за хулиганство, передает корреспондент РИА Новости. В четверг Центральный районный суд рассматривает протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменяют мелкое хулиганство. "С учетом изложенных обстоятельств,... с учетом общественного резонанса полагаю необходимым назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказал прокурор. Сам актер попросил не назначать ему такое строгое наказание. "Прошу вас не назначать мне такое строгое наказание, оно только усугубит мое эмоциональное состояние", - сказал он. Адвокат просил ограничиться штрафом либо сутками административного ареста. В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
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новосибирск, никита кологривый, культура
Культура, Новосибирск, Никита Кологривый, Культура
Прокурор попросил для Кологривого арест на 15 суток за хулиганство

В Новосибирске для Кологривого запросили арест на 15 суток за хулиганство

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Никита Кологривый. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 21 мар - РИА Новости. Прокурор в суде Новосибирска попросил для актера Никиты Кологривого 15 суток ареста за хулиганство, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Центральный районный суд рассматривает протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменяют мелкое хулиганство.
"С учетом изложенных обстоятельств,... с учетом общественного резонанса полагаю необходимым назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказал прокурор.
Сам актер попросил не назначать ему такое строгое наказание. "Прошу вас не назначать мне такое строгое наказание, оно только усугубит мое эмоциональное состояние", - сказал он.
Адвокат просил ограничиться штрафом либо сутками административного ареста.
В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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КультураНовосибирскНикита КологривыйКультура
 
 
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