https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934597400.html

Прокурор попросил для Кологривого арест на 15 суток за хулиганство

Прокурор попросил для Кологривого арест на 15 суток за хулиганство - РИА Новости, 21.03.2024

Прокурор попросил для Кологривого арест на 15 суток за хулиганство

Прокурор в суде Новосибирска попросил для актера Никиты Кологривого 15 суток ареста за хулиганство, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T06:46

2024-03-21T06:46

2024-03-21T06:46

культура

новосибирск

никита кологривый

культура

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НОВОСИБИРСК, 21 мар - РИА Новости. Прокурор в суде Новосибирска попросил для актера Никиты Кологривого 15 суток ареста за хулиганство, передает корреспондент РИА Новости. В четверг Центральный районный суд рассматривает протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменяют мелкое хулиганство. "С учетом изложенных обстоятельств,... с учетом общественного резонанса полагаю необходимым назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказал прокурор. Сам актер попросил не назначать ему такое строгое наказание. "Прошу вас не назначать мне такое строгое наказание, оно только усугубит мое эмоциональное состояние", - сказал он. Адвокат просил ограничиться штрафом либо сутками административного ареста. В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.

https://ria.ru/20240320/rol-1934570002.html

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новосибирск, никита кологривый, культура