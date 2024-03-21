https://ria.ru/20240321/izrail-1934763818.html

СМИ узнали о секретном плане Израиля по формированию власти в секторе Газа

СМИ узнали о секретном плане Израиля по формированию власти в секторе Газа - РИА Новости, 21.03.2024

СМИ узнали о секретном плане Израиля по формированию власти в секторе Газа

Израиль разрабатывает секретный план, согласно которому палестинцы, выступающие в оппозиции палестинскому движению ХАМАС, и занимающиеся распределением... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:48

2024-03-21T17:48

2024-03-21T17:48

в мире

израиль

египет

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Израиль разрабатывает секретный план, согласно которому палестинцы, выступающие в оппозиции палестинскому движению ХАМАС, и занимающиеся распределением гуманитарной помощи в секторе Газа, получат руководящую власть в анклаве после окончания боевых действий, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "По словам израильских и арабских чиновников, сотрудники службы безопасности Израиля разрабатывают план по распределению помощи в секторе Газа, который в конечном итоге может создать там руководящую власть под руководством палестинцев", - пишет издание. По словам чиновников, после поступления в анклав помощи, прошедшей израильскую инспекцию, она будет направляться на большие склады в центре Газы, где ее будут распределять палестинцы. Сообщается, что когда закончатся боевые действия, люди, отвечающие за гуманитарную помощь, возьмут на себя руководящую власть при поддержке сил безопасности, финансируемых арабскими правительствами. Источники заявили, что "Газой будут управлять те, кто не стремится убивать израильтян", имея в виду палестинских лидеров и бизнесменов, не имеющих связей с ХАМАС и выступающих против них. Для этого Израиль проводит переговоры с Египтом, ОАЭ и Иорданией, чтобы заручиться их поддержкой. Однако другой израильский чиновник заявил, что ХАМАС может сделать этот план неосуществимым. Отмечается, что эти усилия представляют собой одни из первых шагов, которые Израиль начал предпринимать, чтобы заполнить вакуум власти в секторе Газа, образовавшийся после 7 октября. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31,9 тысячи, пострадали более 74 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240321/konflikt-1915630213.html

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https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

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египет

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа