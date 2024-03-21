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В Индонезии допустили принятие новых мер контроля за туристами - РИА Новости, 21.03.2024
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Туризм
 
09:24 21.03.2024 (обновлено: 09:26 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/indoneziya-1934609518.html
В Индонезии допустили принятие новых мер контроля за туристами
В Индонезии допустили принятие новых мер контроля за туристами - РИА Новости, 21.03.2024
В Индонезии допустили принятие новых мер контроля за туристами
Индонезия может ввести ряд новых мер для контроля за иностранными туристами, заявила в интервью РИА Новости замминистра туризма и креативных индустрий Индонезии РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:24
2024-03-21T09:26
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Индонезия может ввести ряд новых мер для контроля за иностранными туристами, заявила в интервью РИА Новости замминистра туризма и креативных индустрий Индонезии по вопросам инвестиций и промышленности Ризки Хандаяни Мустафа. "Нужно принять определенные меры не только в отношении российских туристов, но и всех иностранных гостей Индонезии. Возможно, мы введем дополнительные правила для всех иностранных туристов, которые к нам приезжают. Существует потребность в большем надзоре, большем мониторинге, большем государственном контроле – это то, что нам нужно развивать. Но все эти меры еще нужно очень понятно разъяснить туристам – как можно следовать правилам, которые не понимаешь", - отметила замминистра. По ее словам, то, что может помочь россиянам и индонезийцам лучше понять друг друга, - это взаимное изучение культуры обеих стран. "Позже, когда я буду в Джакарте, я, возможно, смогу поговорить с российским посольством и узнать больше о российской культуре. Лишь немногие индонезийцы знают о разнообразии и богатстве культуры России. Возможно, диалог поможет нам лучше понять культуру российских туристов", - пояснила она.
https://ria.ru/20240201/bi-2-1924755373.html
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В Индонезии допустили принятие новых мер контроля за туристами

Замминистра Индонезии допустила принятие новых мер контроля за туристами

© РИА Новости / Ирина Засыпкина | Перейти в медиабанкТурист на острове Бали в Индонезии
Турист на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
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Турист на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Индонезия может ввести ряд новых мер для контроля за иностранными туристами, заявила в интервью РИА Новости замминистра туризма и креативных индустрий Индонезии по вопросам инвестиций и промышленности Ризки Хандаяни Мустафа.
«
"Нужно принять определенные меры не только в отношении российских туристов, но и всех иностранных гостей Индонезии. Возможно, мы введем дополнительные правила для всех иностранных туристов, которые к нам приезжают. Существует потребность в большем надзоре, большем мониторинге, большем государственном контроле – это то, что нам нужно развивать. Но все эти меры еще нужно очень понятно разъяснить туристам – как можно следовать правилам, которые не понимаешь", - отметила замминистра.
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По ее словам, то, что может помочь россиянам и индонезийцам лучше понять друг друга, - это взаимное изучение культуры обеих стран.
"Позже, когда я буду в Джакарте, я, возможно, смогу поговорить с российским посольством и узнать больше о российской культуре. Лишь немногие индонезийцы знают о разнообразии и богатстве культуры России. Возможно, диалог поможет нам лучше понять культуру российских туристов", - пояснила она.
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