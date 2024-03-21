https://ria.ru/20240321/dogovorennost-1934717327.html

СМИ: хуситы не будут нападать на суда России и Китая в Красном море

СМИ: хуситы не будут нападать на суда России и Китая в Красном море - РИА Новости, 21.03.2024

СМИ: хуситы не будут нападать на суда России и Китая в Красном море

Россия и Китай достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, передает... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:27

2024-03-21T15:27

2024-03-21T15:50

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что эта договоренность была заключена после переговоров между дипломатами в Омане.По информации источников, в обмен Москва и Пекин могут предоставить политическую поддержку хуситам, в частности в Совбезе ООН.Однако, как пишет агентство, не совсем ясно, что может из себя представлять эта поддержка.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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