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СМИ: хуситы не будут нападать на суда России и Китая в Красном море - РИА Новости, 21.03.2024
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15:27 21.03.2024 (обновлено: 15:50 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/dogovorennost-1934717327.html
СМИ: хуситы не будут нападать на суда России и Китая в Красном море
СМИ: хуситы не будут нападать на суда России и Китая в Красном море - РИА Новости, 21.03.2024
СМИ: хуситы не будут нападать на суда России и Китая в Красном море
Россия и Китай достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, передает... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:27
2024-03-21T15:50
в мире
китай
йемен
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что эта договоренность была заключена после переговоров между дипломатами в Омане.По информации источников, в обмен Москва и Пекин могут предоставить политическую поддержку хуситам, в частности в Совбезе ООН.Однако, как пишет агентство, не совсем ясно, что может из себя представлять эта поддержка.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
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в мире, китай, йемен, россия
В мире, Китай, Йемен, Россия
СМИ: хуситы не будут нападать на суда России и Китая в Красном море

Bloomberg: Россия и КНР согласовали с хуситами проход судов через Красное море

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что эта договоренность была заключена после переговоров между дипломатами в Омане.
По информации источников, в обмен Москва и Пекин могут предоставить политическую поддержку хуситам, в частности в Совбезе ООН.
Однако, как пишет агентство, не совсем ясно, что может из себя представлять эта поддержка.
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