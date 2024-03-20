https://ria.ru/20240320/zerno-1934366967.html
Россия в начале года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС
Россия в начале года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС - РИА Новости, 20.03.2024
Россия в начале года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС
Россия в январе сократила экспорт зерна в Евросоюз почти вдвое по сравнению с декабрем, при этом по-прежнему остается в тройке основных поставщиков объединению, РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T03:06
2024-03-20T03:06
2024-03-20T11:17
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия в январе сократила экспорт зерна в Евросоюз почти вдвое по сравнению с декабрем, при этом по-прежнему остается в тройке основных поставщиков объединению, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики.Главным поставщиком зерна в ЕС в начале года была Украина — ее поставки выросли на 35 процентов, до 2,6 миллиона тонн. Второй была Канада, сократившая поставки на 25 процентов — до 271 тысячи тонн. Тройку лидеров замкнула Россия, поставившая примерно вдвое меньше декабрьского объема — 108 тысяч тонн.В пятерку основных поставщиков входят также Молдавия (93 тысячи тонн) и Великобритания (77 тысяч тонн). В целом ЕС в январе нарастил закупки зерна на 12 процентов — до 3,4 миллиона тонн.Фермерские протесты проходят сейчас в ЕС, первые начались еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зеленой" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
https://ria.ru/20240319/peskov-1934210663.html
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россия, экономика, украина, канада, евросоюз
Россия, Экономика, Украина, Канада, Евросоюз
Россия в начале года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС
Россия в январе 2024 года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС