https://ria.ru/20240320/zerno-1934366967.html

Россия в начале года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС

Россия в начале года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС - РИА Новости, 20.03.2024

Россия в начале года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС

Россия в январе сократила экспорт зерна в Евросоюз почти вдвое по сравнению с декабрем, при этом по-прежнему остается в тройке основных поставщиков объединению, РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T03:06

2024-03-20T03:06

2024-03-20T11:17

россия

экономика

украина

канада

евросоюз

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия в январе сократила экспорт зерна в Евросоюз почти вдвое по сравнению с декабрем, при этом по-прежнему остается в тройке основных поставщиков объединению, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики.Главным поставщиком зерна в ЕС в начале года была Украина — ее поставки выросли на 35 процентов, до 2,6 миллиона тонн. Второй была Канада, сократившая поставки на 25 процентов — до 271 тысячи тонн. Тройку лидеров замкнула Россия, поставившая примерно вдвое меньше декабрьского объема — 108 тысяч тонн.В пятерку основных поставщиков входят также Молдавия (93 тысячи тонн) и Великобритания (77 тысяч тонн). В целом ЕС в январе нарастил закупки зерна на 12 процентов — до 3,4 миллиона тонн.Фермерские протесты проходят сейчас в ЕС, первые начались еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зеленой" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.

https://ria.ru/20240319/peskov-1934210663.html

https://ria.ru/20240301/granitsa-1930407989.html

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россия, экономика, украина, канада, евросоюз