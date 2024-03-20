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Недалеко от Стамбула произошло землетрясение - РИА Новости, 20.03.2024
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09:47 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/zemletryasenie-1934388181.html
Недалеко от Стамбула произошло землетрясение
Недалеко от Стамбула произошло землетрясение - РИА Новости, 20.03.2024
Недалеко от Стамбула произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Ялова на расстоянии около 50 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:47
2024-03-20T09:47
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СТАМБУЛ, 20 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Ялова на расстоянии около 50 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в среду Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчок магнитудой 3,5 произошел около 09.21 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка 9 километров в Мраморном море. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине около 4 километров и оценили магнитуду в 3,7. О разрушениях пока не сообщалось. Турецкие СМИ сообщают, что в некоторых районах Стамбула ощущалось землетрясение. Корреспондент РИА Новости не ощутил толчков в европейской части города. По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании ожидают, что ущерб от землетрясения превысит 325 миллиардов долларов. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он.
https://ria.ru/20240314/zemletryasenie-1932851434.html
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в мире, стамбул, турция, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Мраморное море
Недалеко от Стамбула произошло землетрясение

В 50 км от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 3,5

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 20 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Ялова на расстоянии около 50 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в среду Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Толчок магнитудой 3,5 произошел около 09.21 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка 9 километров в Мраморном море.
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В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине около 4 километров и оценили магнитуду в 3,7.
О разрушениях пока не сообщалось. Турецкие СМИ сообщают, что в некоторых районах Стамбула ощущалось землетрясение. Корреспондент РИА Новости не ощутил толчков в европейской части города.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании ожидают, что ущерб от землетрясения превысит 325 миллиардов долларов.
Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он.
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В миреСтамбулТурцияМраморное море
 
 
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