https://ria.ru/20240320/zemletryasenie-1934388181.html

Недалеко от Стамбула произошло землетрясение

Недалеко от Стамбула произошло землетрясение - РИА Новости, 20.03.2024

Недалеко от Стамбула произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Ялова на расстоянии около 50 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:47

2024-03-20T09:47

2024-03-20T09:47

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турция

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СТАМБУЛ, 20 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Ялова на расстоянии около 50 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в среду Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчок магнитудой 3,5 произошел около 09.21 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка 9 километров в Мраморном море. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине около 4 километров и оценили магнитуду в 3,7. О разрушениях пока не сообщалось. Турецкие СМИ сообщают, что в некоторых районах Стамбула ощущалось землетрясение. Корреспондент РИА Новости не ощутил толчков в европейской части города. По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании ожидают, что ущерб от землетрясения превысит 325 миллиардов долларов. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он.

https://ria.ru/20240314/zemletryasenie-1932851434.html

https://ria.ru/20240311/zemletryasenie-1932205324.html

стамбул

турция

мраморное море

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в мире, стамбул, турция, мраморное море