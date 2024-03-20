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В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ - РИА Новости, 20.03.2024
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11:45 20.03.2024 (обновлено: 11:47 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/zaderzhanie-1934421010.html
В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ
В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ - РИА Новости, 20.03.2024
В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ
Правоохранительные органы в среду задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, сообщил РИА Новости глава департамента... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:45
2024-03-20T11:47
жкх
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы в среду задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов."Да, действительно. Факт задержания могут подтвердить, по всем остальным вопросам - в ГУВД", - сказал собеседник агентства.По информации на сайте правительства региона, 47-летний Архипов занимает эту должность с сентября 2018 года.
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жкх, новосибирская область, происшествия
ЖКХ, Новосибирская область, Происшествия
В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ

В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы в среду задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
«
"Да, действительно. Факт задержания могут подтвердить, по всем остальным вопросам - в ГУВД", - сказал собеседник агентства.
По информации на сайте правительства региона, 47-летний Архипов занимает эту должность с сентября 2018 года.
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