https://ria.ru/20240320/zaderzhanie-1934421010.html

В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ

В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ - РИА Новости, 20.03.2024

В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ

Правоохранительные органы в среду задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, сообщил РИА Новости глава департамента... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:45

2024-03-20T11:45

2024-03-20T11:47

жкх

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы в среду задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов."Да, действительно. Факт задержания могут подтвердить, по всем остальным вопросам - в ГУВД", - сказал собеседник агентства.По информации на сайте правительства региона, 47-летний Архипов занимает эту должность с сентября 2018 года.

https://ria.ru/20240319/sud-1934196051.html

новосибирская область

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жкх, новосибирская область, происшествия