https://ria.ru/20240320/zaderzhanie-1934421010.html
В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ
В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ - РИА Новости, 20.03.2024
В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ
Правоохранительные органы в среду задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, сообщил РИА Новости глава департамента... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:45
2024-03-20T11:45
2024-03-20T11:47
жкх
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы в среду задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов."Да, действительно. Факт задержания могут подтвердить, по всем остальным вопросам - в ГУВД", - сказал собеседник агентства.По информации на сайте правительства региона, 47-летний Архипов занимает эту должность с сентября 2018 года.
https://ria.ru/20240319/sud-1934196051.html
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жкх, новосибирская область, происшествия
ЖКХ, Новосибирская область, Происшествия
В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ
В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова