https://ria.ru/20240320/zaderzhanie-1934378565.html
Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО
Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО - РИА Новости, 20.03.2024
Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО
Сотрудники ФСБ задержали в Курске жителя камчатского города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников СВО, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:05
2024-03-20T08:05
2024-03-20T08:07
специальная военная операция на украине
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
камчатский край
вилючинск
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мар – РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Курске жителя камчатского города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников СВО, говорится в сообщении управления ФСБ по Камчатскому краю. "По данным следствия, житель города Вилючинск разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с убийствами и призывами к уничтожению российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ в городе Курск и доставлен в Камчатский край. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ "Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности".
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), камчатский край, вилючинск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Камчатский край, Вилючинск
Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО
ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО