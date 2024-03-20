https://ria.ru/20240320/zaderzhanie-1934378565.html

Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО

Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО - РИА Новости, 20.03.2024

Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО

Сотрудники ФСБ задержали в Курске жителя камчатского города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников СВО, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:05

2024-03-20T08:05

2024-03-20T08:07

специальная военная операция на украине

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

камчатский край

вилючинск

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мар – РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Курске жителя камчатского города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников СВО, говорится в сообщении управления ФСБ по Камчатскому краю. "По данным следствия, житель города Вилючинск разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с убийствами и призывами к уничтожению российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ в городе Курск и доставлен в Камчатский край. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ "Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности".

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

камчатский край

вилючинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), камчатский край, вилючинск