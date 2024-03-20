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Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО - РИА Новости, 20.03.2024
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08:05 20.03.2024 (обновлено: 08:07 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/zaderzhanie-1934378565.html
Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО
Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО - РИА Новости, 20.03.2024
Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО
Сотрудники ФСБ задержали в Курске жителя камчатского города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников СВО, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:05
2024-03-20T08:07
специальная военная операция на украине
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
камчатский край
вилючинск
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мар – РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Курске жителя камчатского города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников СВО, говорится в сообщении управления ФСБ по Камчатскому краю. "По данным следствия, житель города Вилючинск разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с убийствами и призывами к уничтожению российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ в городе Курск и доставлен в Камчатский край. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ "Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности".
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), камчатский край, вилючинск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Камчатский край, Вилючинск
Жителя Камчатки задержали за призывы к убийству участников СВО

ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мар – РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Курске жителя камчатского города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников СВО, говорится в сообщении управления ФСБ по Камчатскому краю.
"По данным следствия, житель города Вилючинск разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с убийствами и призывами к уничтожению российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ в городе Курск и доставлен в Камчатский край. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ "Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Камчатский крайВилючинск
 
 
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