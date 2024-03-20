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Суд в Челябинске арестовал чиновника, получившего взятку смартфоном
Суд в Челябинске арестовал чиновника, получившего взятку смартфоном - РИА Новости, 20.03.2024
Суд в Челябинске арестовал чиновника, получившего взятку смартфоном
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 мая начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного учреждения... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:38
2024-03-20T14:38
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 мая начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного учреждения "Челябинскавтодор" Артему Степанову, который обвиняется в получение взятки в виде мобильного телефона и 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска. Как сообщало СУСК, с ноября 2022 по август 2023 года начальник отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного ГКУ "Челябинскавтодор" получил взятку в виде мобильного телефона стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также 200 тысяч рублей за организацию и обеспечение закрепления работника учреждения за объектом капремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по области. "Суд сегодня рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Артему Степанову. Степанов заключен под стражу на срок 2 месяца, до 19 мая", - сказала собеседница агентства. Ранее следствие сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
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происшествия, челябинск, россия, верхнеуральский район
Происшествия, Челябинск, Россия, Верхнеуральский район
Суд в Челябинске арестовал чиновника, получившего взятку смартфоном
Суд в Челябинске арестовал чиновника Степанова, получившего взятку смартфоном
ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 мая начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного учреждения "Челябинскавтодор" Артему Степанову, который обвиняется в получение взятки в виде мобильного телефона и 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска.
Как сообщало СУСК, с ноября 2022 по август 2023 года начальник отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного ГКУ "Челябинскавтодор" получил взятку в виде мобильного телефона стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также 200 тысяч рублей за организацию и обеспечение закрепления работника учреждения за объектом капремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по области.
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"Суд сегодня рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Артему Степанову. Степанов заключен под стражу на срок 2 месяца, до 19 мая", - сказала собеседница агентства.
Ранее следствие сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
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