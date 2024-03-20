https://ria.ru/20240320/vzaimodeystvie-1934567649.html
Путин и президент ОАЭ условились продолжать общение в международной сфере
Путин и президент ОАЭ условились продолжать общение в международной сфере - РИА Новости, 20.03.2024
Путин и президент ОАЭ условились продолжать общение в международной сфере
Россия и ОАЭ продолжат взаимодействие в международной сфере на различных многосторонних площадках, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T21:13
2024-03-20T21:13
2024-03-20T21:13
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и ОАЭ продолжат взаимодействие в международной сфере на различных многосторонних площадках, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна. "С обеих сторон выражено удовлетворение поступательным развитием торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам прошлого года вышли на рекордный уровень. Россия и Объединенные Арабские Эмираты продолжат тесное взаимодействие и в международной сфере, в том числе на различных многосторонних площадках", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240320/putin-1934559553.html
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россия, оаэ, владимир путин, в мире
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, В мире
Путин и президент ОАЭ условились продолжать общение в международной сфере
Путин и президент ОАЭ условились в разговоре продолжать общение в мировой сфере
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и ОАЭ продолжат взаимодействие в международной сфере на различных многосторонних площадках, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна.
"С обеих сторон выражено удовлетворение поступательным развитием торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам прошлого года вышли на рекордный уровень. Россия и Объединенные Арабские Эмираты продолжат тесное взаимодействие и в международной сфере, в том числе на различных многосторонних площадках", - говорится в сообщении.
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