https://ria.ru/20240320/vzaimodeystvie-1934567649.html

Путин и президент ОАЭ условились продолжать общение в международной сфере

Путин и президент ОАЭ условились продолжать общение в международной сфере - РИА Новости, 20.03.2024

Путин и президент ОАЭ условились продолжать общение в международной сфере

Россия и ОАЭ продолжат взаимодействие в международной сфере на различных многосторонних площадках, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T21:13

2024-03-20T21:13

2024-03-20T21:13

россия

оаэ

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и ОАЭ продолжат взаимодействие в международной сфере на различных многосторонних площадках, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна. "С обеих сторон выражено удовлетворение поступательным развитием торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам прошлого года вышли на рекордный уровень. Россия и Объединенные Арабские Эмираты продолжат тесное взаимодействие и в международной сфере, в том числе на различных многосторонних площадках", - говорится в сообщении.

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россия, оаэ, владимир путин, в мире