https://ria.ru/20240320/vooruzhenie-1934574924.html

СМИ: Украина разрабатывает системы ПВО, аналогичные американской HIMARS

СМИ: Украина разрабатывает системы ПВО, аналогичные американской HIMARS - РИА Новости, 20.03.2024

СМИ: Украина разрабатывает системы ПВО, аналогичные американской HIMARS

Украина разрабатывает системы ПВО и высокоточные ракеты, аналогичные американской системе HIMARS, заявила газета Washington Post со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:23

2024-03-20T22:23

2024-03-20T22:23

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украина разрабатывает системы ПВО и высокоточные ракеты, аналогичные американской системе HIMARS, заявила газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. "Также разрабатываются системы ПВО и высокоточные ракеты, аналогичные американской системе HIMARS", — рассказали изданию неназванные чиновники. Издание подчеркивает, что страна еще далека от собственного производства высокотехнологичных систем, которые ей необходимы. "Чтобы освоить такое производство, построить такое производство, должны пройти десятилетия", - цитирует издание Максима Поливяного, который также является директором Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины. Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на источники отмечала, что Украина не начнет собственное производство снарядов калибра 155 миллиметров, которых не хватает на поле боя, до второй половины 2024 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

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