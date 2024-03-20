https://ria.ru/20240320/valiki-1934576109.html

Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО

Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО - РИА Новости, 20.03.2024

Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО

Ученицы школы №1 города Курганинска в Краснодарском крае изготавливают на уроках труда ортопедические валики для раненых участников спецоперации, очередную... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:30

2024-03-20T22:30

2024-03-20T22:30

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краснодарский край

запорожская область

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КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Ученицы школы №1 города Курганинска в Краснодарском крае изготавливают на уроках труда ортопедические валики для раненых участников спецоперации, очередную посылку уже доставили на эвакуационный пункт Мелитополя, рассказала РИА Новости заместитель директора учебного учреждения по воспитательной работе Наталья Данилова. Курганинская школа №1, по ее словам, сотрудничает с волонтерским движением "Своих не бросаем", куда и поступили заявки на ортопедические валики от бойцов, в том числе от бывших выпускников школы, которые теперь находятся в зоне спецоперации. "Дети изготавливают валики на уроках технологии. Маленькие, пятиклашки, не шьют, но они нарезают поролон кусочками. Шестые и седьмые классы набивают изделия. Также седьмые и восьмые классы уже шьют валики", - сказала Данилова. Она уточнила, что материалы для изделий предоставляют родители учеников и неравнодушные жители города, а поролон для набивки передает местная мебельная фабрика. "Последнюю из посылок доставили на эвакуационный пункт в Мелитополе, туда бойцы прибывают с ранениями. Там им оказывается первая медицинская помощь перед отправкой в госпитали. Валики подкладывают под голову, под руку, под ногу - для фиксации. Мы шьем валики двух форм – круглые и продолговатые", - отметила Данилова. Изготавливать валики ученики школы начали этой зимой, первая посылка была доставлена в госпиталь города Васильевка в Запорожской области. Собеседница агентства добавила, что новая посылка в зону спецоперации уже готова и ждет отправки.

https://ria.ru/20240320/sladosti-1934451814.html

https://ria.ru/20240320/pomosch-1934266352.html

мелитополь

краснодарский край

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мелитополь, краснодарский край, запорожская область