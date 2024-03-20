Рейтинг@Mail.ru
Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
22:30 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/valiki-1934576109.html
Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО
Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО - РИА Новости, 20.03.2024
Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО
Ученицы школы №1 города Курганинска в Краснодарском крае изготавливают на уроках труда ортопедические валики для раненых участников спецоперации, очередную... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:30
2024-03-20T22:30
надежные люди
мелитополь
краснодарский край
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408875_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_bb79dadd1c68531b93e4b368055624db.jpg
КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Ученицы школы №1 города Курганинска в Краснодарском крае изготавливают на уроках труда ортопедические валики для раненых участников спецоперации, очередную посылку уже доставили на эвакуационный пункт Мелитополя, рассказала РИА Новости заместитель директора учебного учреждения по воспитательной работе Наталья Данилова. Курганинская школа №1, по ее словам, сотрудничает с волонтерским движением "Своих не бросаем", куда и поступили заявки на ортопедические валики от бойцов, в том числе от бывших выпускников школы, которые теперь находятся в зоне спецоперации. "Дети изготавливают валики на уроках технологии. Маленькие, пятиклашки, не шьют, но они нарезают поролон кусочками. Шестые и седьмые классы набивают изделия. Также седьмые и восьмые классы уже шьют валики", - сказала Данилова. Она уточнила, что материалы для изделий предоставляют родители учеников и неравнодушные жители города, а поролон для набивки передает местная мебельная фабрика. "Последнюю из посылок доставили на эвакуационный пункт в Мелитополе, туда бойцы прибывают с ранениями. Там им оказывается первая медицинская помощь перед отправкой в госпитали. Валики подкладывают под голову, под руку, под ногу - для фиксации. Мы шьем валики двух форм – круглые и продолговатые", - отметила Данилова. Изготавливать валики ученики школы начали этой зимой, первая посылка была доставлена в госпиталь города Васильевка в Запорожской области. Собеседница агентства добавила, что новая посылка в зону спецоперации уже готова и ждет отправки.
https://ria.ru/20240320/sladosti-1934451814.html
https://ria.ru/20240320/pomosch-1934266352.html
мелитополь
краснодарский край
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408875_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_a598e99cb75bbdb8837cbf58576164c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, краснодарский край, запорожская область
Надежные люди, Мелитополь, Краснодарский край, Запорожская область
Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО

Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для раненных бойцов СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Ученицы школы №1 города Курганинска в Краснодарском крае изготавливают на уроках труда ортопедические валики для раненых участников спецоперации, очередную посылку уже доставили на эвакуационный пункт Мелитополя, рассказала РИА Новости заместитель директора учебного учреждения по воспитательной работе Наталья Данилова.
Курганинская школа №1, по ее словам, сотрудничает с волонтерским движением "Своих не бросаем", куда и поступили заявки на ортопедические валики от бойцов, в том числе от бывших выпускников школы, которые теперь находятся в зоне спецоперации.
Студенты пермских вузов из Марокко, Египта, Ирана, Индии и Китая послали на СВО сладости - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО
Вчера, 13:23
"Дети изготавливают валики на уроках технологии. Маленькие, пятиклашки, не шьют, но они нарезают поролон кусочками. Шестые и седьмые классы набивают изделия. Также седьмые и восьмые классы уже шьют валики", - сказала Данилова.
Она уточнила, что материалы для изделий предоставляют родители учеников и неравнодушные жители города, а поролон для набивки передает местная мебельная фабрика.
"Последнюю из посылок доставили на эвакуационный пункт в Мелитополе, туда бойцы прибывают с ранениями. Там им оказывается первая медицинская помощь перед отправкой в госпитали. Валики подкладывают под голову, под руку, под ногу - для фиксации. Мы шьем валики двух форм – круглые и продолговатые", - отметила Данилова.
Изготавливать валики ученики школы начали этой зимой, первая посылка была доставлена в госпиталь города Васильевка в Запорожской области. Собеседница агентства добавила, что новая посылка в зону спецоперации уже готова и ждет отправки.
Фонд Ларисы Денисенко оказывает помощь военнослужащим
"Впервые решилась на это": что устроила на фронте предприниматель из Москвы
Вчера, 08:00
 
Надежные людиМелитопольКраснодарский крайЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала