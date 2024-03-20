https://ria.ru/20240320/valiki-1934576109.html
Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО
Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО - РИА Новости, 20.03.2024
Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО
Ученицы школы №1 города Курганинска в Краснодарском крае изготавливают на уроках труда ортопедические валики для раненых участников спецоперации, очередную... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:30
2024-03-20T22:30
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КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Ученицы школы №1 города Курганинска в Краснодарском крае изготавливают на уроках труда ортопедические валики для раненых участников спецоперации, очередную посылку уже доставили на эвакуационный пункт Мелитополя, рассказала РИА Новости заместитель директора учебного учреждения по воспитательной работе Наталья Данилова. Курганинская школа №1, по ее словам, сотрудничает с волонтерским движением "Своих не бросаем", куда и поступили заявки на ортопедические валики от бойцов, в том числе от бывших выпускников школы, которые теперь находятся в зоне спецоперации. "Дети изготавливают валики на уроках технологии. Маленькие, пятиклашки, не шьют, но они нарезают поролон кусочками. Шестые и седьмые классы набивают изделия. Также седьмые и восьмые классы уже шьют валики", - сказала Данилова. Она уточнила, что материалы для изделий предоставляют родители учеников и неравнодушные жители города, а поролон для набивки передает местная мебельная фабрика. "Последнюю из посылок доставили на эвакуационный пункт в Мелитополе, туда бойцы прибывают с ранениями. Там им оказывается первая медицинская помощь перед отправкой в госпитали. Валики подкладывают под голову, под руку, под ногу - для фиксации. Мы шьем валики двух форм – круглые и продолговатые", - отметила Данилова. Изготавливать валики ученики школы начали этой зимой, первая посылка была доставлена в госпиталь города Васильевка в Запорожской области. Собеседница агентства добавила, что новая посылка в зону спецоперации уже готова и ждет отправки.
https://ria.ru/20240320/sladosti-1934451814.html
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мелитополь, краснодарский край, запорожская область
Надежные люди, Мелитополь, Краснодарский край, Запорожская область
Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для бойцов СВО
Школьницы на Кубани изготавливают ортопедические валики для раненных бойцов СВО
КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Ученицы школы №1 города Курганинска в Краснодарском крае изготавливают на уроках труда ортопедические валики для раненых участников спецоперации, очередную посылку уже доставили на эвакуационный пункт Мелитополя, рассказала РИА Новости заместитель директора учебного учреждения по воспитательной работе Наталья Данилова.
Курганинская школа №1, по ее словам, сотрудничает с волонтерским движением "Своих не бросаем", куда и поступили заявки на ортопедические валики от бойцов, в том числе от бывших выпускников школы, которые теперь находятся в зоне спецоперации.
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"Дети изготавливают валики на уроках технологии. Маленькие, пятиклашки, не шьют, но они нарезают поролон кусочками. Шестые и седьмые классы набивают изделия. Также седьмые и восьмые классы уже шьют валики", - сказала Данилова.
Она уточнила, что материалы для изделий предоставляют родители учеников и неравнодушные жители города, а поролон для набивки передает местная мебельная фабрика.
"Последнюю из посылок доставили на эвакуационный пункт в Мелитополе, туда бойцы прибывают с ранениями. Там им оказывается первая медицинская помощь перед отправкой в госпитали. Валики подкладывают под голову, под руку, под ногу - для фиксации. Мы шьем валики двух форм – круглые и продолговатые", - отметила Данилова.
Изготавливать валики ученики школы начали этой зимой, первая посылка была доставлена в госпиталь города Васильевка в Запорожской области
. Собеседница агентства добавила, что новая посылка в зону спецоперации уже готова и ждет отправки.
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