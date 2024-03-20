https://ria.ru/20240320/ukraina-1934476317.html

Во Франции сочли механизм по защите от импорта с Украины недостаточным

Во Франции сочли механизм по защите от импорта с Украины недостаточным - РИА Новости, 20.03.2024

Во Франции сочли механизм по защите от импорта с Украины недостаточным

Франции считает недостаточным механизм по защите от чрезмерного импорта с Украины, заявил министр сельского хозяйства стран Марк Фено. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:41

2024-03-20T14:41

2024-03-20T14:41

украина

франция

евросоюз

европарламент

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Франции считает недостаточным механизм по защите от чрезмерного импорта с Украины, заявил министр сельского хозяйства стран Марк Фено. "Для нас это соглашение еще не является таким, каким мы бы хотели его видеть... В него нужно включить больше зерновых, не только кукурузу, но, в особенности, пшеницу. Рынок зерновых сейчас крайне дезорганизован. Мы должны быть солидарными (с Украиной), но не ценой дестабилизации наших собственных рынков", - сказал министр в эфире радиостанции Franceinfo. Он отметил, что работа над соглашением продолжится. В среду совет ЕС и Европарламент согласовали новое предложение о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое добавили дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед. Защитный механизм предполагает, в частности, введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы. В ЕС в последние месяцы обострились протесты аграриев. В 2023 году протесты распространились на многие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, а также недостаточных мер господдержки.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240219/protesty-1928259418.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, евросоюз, европарламент, в мире