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В ЕС рассказали, сколько хотят потратить на Украину из российских активов - РИА Новости, 20.03.2024
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14:34 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934474028.html
В ЕС рассказали, сколько хотят потратить на Украину из российских активов
В ЕС рассказали, сколько хотят потратить на Украину из российских активов - РИА Новости, 20.03.2024
В ЕС рассказали, сколько хотят потратить на Украину из российских активов
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что поступающий в бюджет ЕС и в фонд военной помощи Украины доход о замороженных активов РФ составит 3 миллиарда РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:34
2024-03-20T14:34
россия
украина
киев
жозеп боррель
антон силуанов
сергей лавров
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что поступающий в бюджет ЕС и в фонд военной помощи Украины доход о замороженных активов РФ составит 3 миллиарда евро в год. Боррель в среду внес на рассмотрение стран ЕС предложение об использовании доходов от замороженных в ЕС активов России на военную помощь Украине, включая 90% - в Европейский фонд мира, финансирующий, в том числе, закупки оружия и боеприпасов для Киева, а также 10% - в бюджет ЕС на реконструкцию и развитие украинской оборонной промышленности. "Мы рассчитываем, что общий доход от активов, который мы сможем использовать, составит порядка трех миллиардов в год", - сказал Боррель. Глава евродипломатии добавил, что доходы от российских активов, по его расчетам, дополнят согласованные ранее главами МИД ЕС пять миллиардов евро в Европейский фонд мира для военной помощи Украине. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы прекрасно отдают себе отчет в возможном ущербе для их экономики и имиджа из-за использования российских активов для помощи Киеву, а лица и государства, которые будут иметь отношение к принятию такого решения, будут объектами судебного преследования на многие десятилетия.
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россия, украина, киев, жозеп боррель, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
В ЕС рассказали, сколько хотят потратить на Украину из российских активов

Боррель: ЕС хочет тратить три миллиарда на Украину от доходов из активов РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что поступающий в бюджет ЕС и в фонд военной помощи Украины доход о замороженных активов РФ составит 3 миллиарда евро в год.
Боррель в среду внес на рассмотрение стран ЕС предложение об использовании доходов от замороженных в ЕС активов России на военную помощь Украине, включая 90% - в Европейский фонд мира, финансирующий, в том числе, закупки оружия и боеприпасов для Киева, а также 10% - в бюджет ЕС на реконструкцию и развитие украинской оборонной промышленности.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам
13:12
"Мы рассчитываем, что общий доход от активов, который мы сможем использовать, составит порядка трех миллиардов в год", - сказал Боррель.
Глава евродипломатии добавил, что доходы от российских активов, по его расчетам, дополнят согласованные ранее главами МИД ЕС пять миллиардов евро в Европейский фонд мира для военной помощи Украине.
Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России
16 марта, 08:00
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Военнослужащие отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
12 марта, 08:00
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы прекрасно отдают себе отчет в возможном ущербе для их экономики и имиджа из-за использования российских активов для помощи Киеву, а лица и государства, которые будут иметь отношение к принятию такого решения, будут объектами судебного преследования на многие десятилетия.
Французские солдаты на танках Леклерк во время учений Dragon 24 в Польше - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Репетиция войны: Европе придется заплатить своей кровью
12 марта, 08:00
 
РоссияУкраинаКиевЖозеп БоррельАнтон СилуановСергей ЛавровЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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