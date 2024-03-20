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В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета
В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета - РИА Новости, 20.03.2024
В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета
Подросток в Мариуполе получил минно-взрывную травму кисти при разборе найденного взрывоопасного предмета, сообщили в МВД по республике. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:56
2024-03-20T14:56
2024-03-20T14:56
мариуполь
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Подросток в Мариуполе получил минно-взрывную травму кисти при разборе найденного взрывоопасного предмета, сообщили в МВД по республике. "На линию 102 из городской больницы Мариуполя поступило сообщение о факте оказания медицинской помощи подростку 2010 года рождения, который был госпитализирован с минно-взрывной травмой левой кисти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Было установлено, что подросток обнаружил взрывоопасный предмет, принес его домой и попытался разобрать, в результате чего произошла детонация, вследствие которой подросток получил травмы.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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мариуполь, происшествия
В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета
МВД: в Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости.
Подросток в Мариуполе получил минно-взрывную травму кисти при разборе найденного взрывоопасного предмета, сообщили в МВД по республике
.
"На линию 102 из городской больницы Мариуполя поступило сообщение о факте оказания медицинской помощи подростку 2010 года рождения, который был госпитализирован с минно-взрывной травмой левой кисти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Было установлено, что подросток обнаружил взрывоопасный предмет, принес его домой и попытался разобрать, в результате чего произошла детонация, вследствие которой подросток получил травмы.
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