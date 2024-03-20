https://ria.ru/20240320/travma-1934480064.html

В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета

В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета - РИА Новости, 20.03.2024

В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета

Подросток в Мариуполе получил минно-взрывную травму кисти при разборе найденного взрывоопасного предмета, сообщили в МВД по республике. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:56

2024-03-20T14:56

2024-03-20T14:56

мариуполь

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Подросток в Мариуполе получил минно-взрывную травму кисти при разборе найденного взрывоопасного предмета, сообщили в МВД по республике. "На линию 102 из городской больницы Мариуполя поступило сообщение о факте оказания медицинской помощи подростку 2010 года рождения, который был госпитализирован с минно-взрывной травмой левой кисти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Было установлено, что подросток обнаружил взрывоопасный предмет, принес его домой и попытался разобрать, в результате чего произошла детонация, вследствие которой подросток получил травмы.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

мариуполь

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мариуполь, происшествия