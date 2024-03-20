Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/travma-1934480064.html
В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета
В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета - РИА Новости, 20.03.2024
В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета
Подросток в Мариуполе получил минно-взрывную травму кисти при разборе найденного взрывоопасного предмета, сообщили в МВД по республике. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:56
2024-03-20T14:56
мариуполь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Подросток в Мариуполе получил минно-взрывную травму кисти при разборе найденного взрывоопасного предмета, сообщили в МВД по республике. "На линию 102 из городской больницы Мариуполя поступило сообщение о факте оказания медицинской помощи подростку 2010 года рождения, который был госпитализирован с минно-взрывной травмой левой кисти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Было установлено, что подросток обнаружил взрывоопасный предмет, принес его домой и попытался разобрать, в результате чего произошла детонация, вследствие которой подросток получил травмы.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, происшествия
Мариуполь, Происшествия
В Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета

МВД: в Мариуполе подросток получил травму при разборе взрывоопасного предмета

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Подросток в Мариуполе получил минно-взрывную травму кисти при разборе найденного взрывоопасного предмета, сообщили в МВД по республике.
"На линию 102 из городской больницы Мариуполя поступило сообщение о факте оказания медицинской помощи подростку 2010 года рождения, который был госпитализирован с минно-взрывной травмой левой кисти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Было установлено, что подросток обнаружил взрывоопасный предмет, принес его домой и попытался разобрать, в результате чего произошла детонация, вследствие которой подросток получил травмы.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
 
МариупольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала