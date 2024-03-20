https://ria.ru/20240320/torgovlya-1934500554.html
Филиппины и ЕС возобновят переговоры по соглашению о свободной торговле
Филиппины и ЕС возобновят переговоры по соглашению о свободной торговле - РИА Новости, 20.03.2024
Филиппины и ЕС возобновят переговоры по соглашению о свободной торговле
Филиппины и Европейский союз договорились возобновить приостановленные семь лет назад переговоры по заключению соглашения о свободной торговле (ССТ), сообщило... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:05
2024-03-20T16:05
2024-03-20T16:05
филиппины
евросоюз
сша
манила
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_0:59:2000:1184_1920x0_80_0_0_8758f0dc9c2c4c5dc44eba7d302b606d.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Филиппины и Европейский союз договорились возобновить приостановленные семь лет назад переговоры по заключению соглашения о свободной торговле (ССТ), сообщило министерство торговли и промышленности Филиппин. "Мы нацелены на амбиционное, сбалансированное и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС. Наш подход основан на Плане развития Филиппин на 2023-2028 годы, который указывает на необходимость продвигать целенаправленные, решительные и дальновидные ССТ... Филиппины привержены укреплению экономических связей и стимулированию сотрудничества с ЕС по всем новым направлениям торговли, таким как критическое сырье, изменение климата, экологическая устойчивость, труд и добросовестное государственное управление", - приводит ведомство слова филиппинского министра Альфредо Паскуаля. Отмечается, что в прошлом году ЕС стал пятым крупнейшим торговым партнером Манилы, товарооборот достиг 16,17 миллиарда долларов США. Кроме того, ЕС остается один из главых инвесторов в Филиппины, объем прямых иностранных инвестиций в 2023 году достиг отметки в 63,99 миллиарда долларов. В декабре прошлого года стороны провели всеобъемлющий критический анализ перспектив торговли с учетом изменяющегося экономического ландшафта, на основании которого было принято решение возобновить переговоры о заключении ССТ. Первые два раунда прошли в 2016 и 2017 годах. Ожидается, что соглашение позволит Филиппинам и ЕС диверсифицировать цепочки поставок, создаст новые возможности для высококвалифицированных специалистов и поставщиков услуг, а также привлечет дополнительные инвестиции Европейского союза в инфраструктуру, цифровые технологии, исследования, возобновляемую энергетику и зеленый переход на Филиппинах.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
филиппины
сша
манила
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_173:0:1828:1241_1920x0_80_0_0_fad967462975b2b9567b0ae85f5b3ca3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филиппины, евросоюз, сша, манила, в мире
Филиппины, Евросоюз, США, Манила, В мире
Филиппины и ЕС возобновят переговоры по соглашению о свободной торговле
Филиппины и ЕС возобновят диалог о свободной торговле, остановленный 7 лет назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Филиппины и Европейский союз договорились возобновить приостановленные семь лет назад переговоры по заключению соглашения о свободной торговле (ССТ), сообщило министерство торговли и промышленности Филиппин.
"Мы нацелены на амбиционное, сбалансированное и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС. Наш подход основан на Плане развития Филиппин на 2023-2028 годы, который указывает на необходимость продвигать целенаправленные, решительные и дальновидные ССТ... Филиппины привержены укреплению экономических связей и стимулированию сотрудничества с ЕС по всем новым направлениям торговли, таким как критическое сырье, изменение климата, экологическая устойчивость, труд и добросовестное государственное управление", - приводит ведомство слова филиппинского министра Альфредо Паскуаля.
Запад забыл: в России лучше играют в шахматы
Отмечается, что в прошлом году ЕС стал пятым крупнейшим торговым партнером Манилы
, товарооборот достиг 16,17 миллиарда долларов США
. Кроме того, ЕС остается один из главых инвесторов в Филиппины, объем прямых иностранных инвестиций в 2023 году достиг отметки в 63,99 миллиарда долларов. В декабре прошлого года стороны провели всеобъемлющий критический анализ перспектив торговли с учетом изменяющегося экономического ландшафта, на основании которого было принято решение возобновить переговоры о заключении ССТ. Первые два раунда прошли в 2016 и 2017 годах.
Ожидается, что соглашение позволит Филиппинам и ЕС диверсифицировать цепочки поставок, создаст новые возможности для высококвалифицированных специалистов и поставщиков услуг, а также привлечет дополнительные инвестиции Европейского союза в инфраструктуру, цифровые технологии, исследования, возобновляемую энергетику и зеленый переход на Филиппинах.
Надвигающаяся финансовая катастрофа склоняет Запад к истерике