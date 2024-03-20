https://ria.ru/20240320/torgovlya-1934500554.html

Филиппины и ЕС возобновят переговоры по соглашению о свободной торговле

Филиппины и ЕС возобновят переговоры по соглашению о свободной торговле - РИА Новости, 20.03.2024

Филиппины и ЕС возобновят переговоры по соглашению о свободной торговле

Филиппины и Европейский союз договорились возобновить приостановленные семь лет назад переговоры по заключению соглашения о свободной торговле (ССТ), сообщило... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:05

2024-03-20T16:05

2024-03-20T16:05

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Филиппины и Европейский союз договорились возобновить приостановленные семь лет назад переговоры по заключению соглашения о свободной торговле (ССТ), сообщило министерство торговли и промышленности Филиппин. "Мы нацелены на амбиционное, сбалансированное и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС. Наш подход основан на Плане развития Филиппин на 2023-2028 годы, который указывает на необходимость продвигать целенаправленные, решительные и дальновидные ССТ... Филиппины привержены укреплению экономических связей и стимулированию сотрудничества с ЕС по всем новым направлениям торговли, таким как критическое сырье, изменение климата, экологическая устойчивость, труд и добросовестное государственное управление", - приводит ведомство слова филиппинского министра Альфредо Паскуаля. Отмечается, что в прошлом году ЕС стал пятым крупнейшим торговым партнером Манилы, товарооборот достиг 16,17 миллиарда долларов США. Кроме того, ЕС остается один из главых инвесторов в Филиппины, объем прямых иностранных инвестиций в 2023 году достиг отметки в 63,99 миллиарда долларов. В декабре прошлого года стороны провели всеобъемлющий критический анализ перспектив торговли с учетом изменяющегося экономического ландшафта, на основании которого было принято решение возобновить переговоры о заключении ССТ. Первые два раунда прошли в 2016 и 2017 годах. Ожидается, что соглашение позволит Филиппинам и ЕС диверсифицировать цепочки поставок, создаст новые возможности для высококвалифицированных специалистов и поставщиков услуг, а также привлечет дополнительные инвестиции Европейского союза в инфраструктуру, цифровые технологии, исследования, возобновляемую энергетику и зеленый переход на Филиппинах.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

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филиппины, евросоюз, сша, манила, в мире