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Роспотребнадзор призвал продумать регулирование применения технологий ИИ - РИА Новости, 20.03.2024
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15:36 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/tekhnologii-1934492143.html
Роспотребнадзор призвал продумать регулирование применения технологий ИИ
Роспотребнадзор призвал продумать регулирование применения технологий ИИ - РИА Новости, 20.03.2024
Роспотребнадзор призвал продумать регулирование применения технологий ИИ
Государство и бизнес должны выработать определённые подходы по регулированию применения технологий искусственного интеллекта, в адрес Роспотребнадзора уже... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:36
2024-03-20T15:36
выставка-форум "россия"
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Государство и бизнес должны выработать определённые подходы по регулированию применения технологий искусственного интеллекта, в адрес Роспотребнадзора уже начали поступать обращения, свидетельствующие об определенных проблемах в этой сфере, заявила глава ведомства Анна Попова. "Мы считаем, что государству и бизнесу необходимо выработать подход, который был бы ориентирован на человека и который предусматривал бы, что конечной целью развития технологий искусственного интеллекта будет обеспечение российским и международным законодательством защиты гарантированных базовых прав потребителей, таких как информирование, осознанный выбор, безопасность", - сказала Попова на круглом столе "Справедливый и ответственный ИИ для потребителей" в рамках выставки "Россия". Она отметила, что в настоящее время в России пока отсутствует специальное законодательное регулирование, учитывающее специфику применения технологий искусственного интеллекта. При этом такие технологии все больше и больше интегрируются в нашу жизнь, и понимание потенциальных рисков для потребителей имеет решающее значение, пояснила Попова. По ее словам, в адрес центрального аппарата Роспотребнадзора и в адрес территориальных органов ведомства уже начали поступать обращения, которые свидетельствуют об определенных проблемах в данной сфере.
https://ria.ru/20240302/simonyan-1930717035.html
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Выставка-форум "Россия"
Роспотребнадзор призвал продумать регулирование применения технологий ИИ

Попова призвала выработать подходы по регулированию применения технологий ИИ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПленарная сессия "Искусственный интеллект главная технология ХХI века" на выставке "Россия"
Пленарная сессия Искусственный интеллект главная технология ХХI века на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пленарная сессия "Искусственный интеллект главная технология ХХI века" на выставке "Россия"
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Государство и бизнес должны выработать определённые подходы по регулированию применения технологий искусственного интеллекта, в адрес Роспотребнадзора уже начали поступать обращения, свидетельствующие об определенных проблемах в этой сфере, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Мы считаем, что государству и бизнесу необходимо выработать подход, который был бы ориентирован на человека и который предусматривал бы, что конечной целью развития технологий искусственного интеллекта будет обеспечение российским и международным законодательством защиты гарантированных базовых прав потребителей, таких как информирование, осознанный выбор, безопасность", - сказала Попова на круглом столе "Справедливый и ответственный ИИ для потребителей" в рамках выставки "Россия".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта
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Она отметила, что в настоящее время в России пока отсутствует специальное законодательное регулирование, учитывающее специфику применения технологий искусственного интеллекта.
При этом такие технологии все больше и больше интегрируются в нашу жизнь, и понимание потенциальных рисков для потребителей имеет решающее значение, пояснила Попова.
По ее словам, в адрес центрального аппарата Роспотребнадзора и в адрес территориальных органов ведомства уже начали поступать обращения, которые свидетельствуют об определенных проблемах в данной сфере.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Эксперт назвал пути развития искусственного интеллекта в России
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Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Выставка-форум "Россия"
 
 
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