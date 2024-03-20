https://ria.ru/20240320/tekhnologii-1934492143.html

Роспотребнадзор призвал продумать регулирование применения технологий ИИ

Роспотребнадзор призвал продумать регулирование применения технологий ИИ - РИА Новости, 20.03.2024

Роспотребнадзор призвал продумать регулирование применения технологий ИИ

Государство и бизнес должны выработать определённые подходы по регулированию применения технологий искусственного интеллекта, в адрес Роспотребнадзора уже... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:36

2024-03-20T15:36

2024-03-20T15:36

выставка-форум "россия"

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Государство и бизнес должны выработать определённые подходы по регулированию применения технологий искусственного интеллекта, в адрес Роспотребнадзора уже начали поступать обращения, свидетельствующие об определенных проблемах в этой сфере, заявила глава ведомства Анна Попова. "Мы считаем, что государству и бизнесу необходимо выработать подход, который был бы ориентирован на человека и который предусматривал бы, что конечной целью развития технологий искусственного интеллекта будет обеспечение российским и международным законодательством защиты гарантированных базовых прав потребителей, таких как информирование, осознанный выбор, безопасность", - сказала Попова на круглом столе "Справедливый и ответственный ИИ для потребителей" в рамках выставки "Россия". Она отметила, что в настоящее время в России пока отсутствует специальное законодательное регулирование, учитывающее специфику применения технологий искусственного интеллекта. При этом такие технологии все больше и больше интегрируются в нашу жизнь, и понимание потенциальных рисков для потребителей имеет решающее значение, пояснила Попова. По ее словам, в адрес центрального аппарата Роспотребнадзора и в адрес территориальных органов ведомства уже начали поступать обращения, которые свидетельствуют об определенных проблемах в данной сфере.

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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), выставка-форум "россия"