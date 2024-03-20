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Путин и Моди отметили развитие связей в инвестиционной области - РИА Новости, 20.03.2024
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12:07 20.03.2024
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Путин и Моди отметили развитие связей в инвестиционной области
Путин и Моди отметили развитие связей в инвестиционной области - РИА Новости, 20.03.2024
Путин и Моди отметили развитие связей в инвестиционной области
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили, что связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:07
2024-03-20T12:07
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили, что связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта динамично развиваются, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
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россия, индия, нарендра моди, владимир путин, в мире
Россия, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, В мире
Путин и Моди отметили развитие связей в инвестиционной области

Путин и Моди отметили развитие связей в торговой и инвестиционной областях

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили, что связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта динамично развиваются, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
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РоссияИндияНарендра МодиВладимир ПутинВ мире
 
 
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