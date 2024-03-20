https://ria.ru/20240320/svyazi-1934428321.html

Путин и Моди отметили развитие связей в инвестиционной области

Путин и Моди отметили развитие связей в инвестиционной области - РИА Новости, 20.03.2024

Путин и Моди отметили развитие связей в инвестиционной области

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили, что связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:07

2024-03-20T12:07

2024-03-20T12:07

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индия

нарендра моди

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили, что связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта динамично развиваются, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240319/vystavka-1934270820.html

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россия, индия, нарендра моди, владимир путин, в мире