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"Мы не можем забыть Россию": самые яркие заявления нового лидера Индонезии

"Мы не можем забыть Россию": самые яркие заявления нового лидера Индонезии - РИА Новости, 20.03.2024

"Мы не можем забыть Россию": самые яркие заявления нового лидера Индонезии

Победивший на президентских выборах в Индонезии министр обороны страны Прабово Субианто за долгие годы военной и политической карьеры научился выстраивать... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:58

2024-03-20T18:58

2024-03-20T18:58

индонезия

прабово субианто

россия

китай

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в Индонезии министр обороны страны Прабово Субианто за долгие годы военной и политической карьеры научился выстраивать хорошие отношения со всеми, в его высказываниях на международную тематику можно услышать желание не только поддерживать связи и с Востоком, и с Западом, но прежде всего – соблюдать интересы своей страны, наращивать экономическую и военную мощь, повышать ее роль на международной арене, в том числе принимая на себя роль миротворца и посредника в урегулировании конфликтов; РИА Новости приводит самые яркие высказывания избранного главы страны по международной тематике. О РоссииВ России Субианто побывал дважды - в 2020 году. В мае он присутствовал в качестве почетного гостя на праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. До этого в январе после переговоров с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу он заявил: "Мы в Индонезии рассматриваем Россию как одну из крупнейших держав мира. Россия, а ранее Советский Союз, всегда помогали Индонезии в трудные минуты, всегда были на стороне Индонезии. Мы всегда желали и желаем быть близкими с Россией, развивать с ней дружеские отношения". У себя на родине министр обороны Индонезии, выступая перед военными, также отмечал близкие отношения и призывал равняться на армию России. "По сравнению с Россией, примерно на каком уровне находится военная мощь Индонезии? Безусловно, российская армия на порядок выше и лучше. Но это может быть использовано в качестве ориентира и мотивации для Индонезии, чтобы мы с большим энтузиазмом относились к развитию вооруженных сил нашей страны", - говорил он. "Индонезия и Россия уже давно поддерживают дружеские отношения. Со времен СССР (наши страны - ред.) наладили крепкое сотрудничество в различных аспектах, в том числе и в военной сфере", - заявлял Субианто. В ноябре 2023 Субианто, уже кандидат в президенты, сказал: "Мы не можем забыть Россию. Россия помогает и помогала Индонезии в трудные времена. Если вы посмотрите на Джакарту сейчас, то увидите много крупных общественных зданий, построенных Россией и странами Восточного блока". Мирные инициативыОдним из ярких моментов для медийного образа Прабово Субианто стало его выступление в июне 2023 на ежегодном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Тогда он предложил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу созданной между Южной и Северной Кореей. Он заявил, что его страна готова предоставить военных наблюдателей и воинские подразделения для работы под эгидой миротворческих сил ООН. В своем выступлении он призвал "наших братьев на Украине и в России как можно скорее прийти к соглашению о немедленном прекращении боевых действий" и подчеркнул, что "не следует возлагать вину ни на одну из сторон". Приводя пример корейского урегулирования, он отметил, что "конфликт в Корее до сих пор не получил полного и окончательного разрешения". "Но, тем не менее, уже почти пять десятилетий там сохраняется некоторая форма мира, что гораздо лучше, чем массовые разрушения и смерть множества невинных людей", - сказал он. В России к мирной инициативе отнеслись уважительно, правда, эксперты сразу отметили, что корейский сценарий маловероятен. Зато на Украине предложение Прабово Субианто восприняли в штыки. Против высказались и политические оппоненты министра в Индонезии, доказывая, что его инициатива идет вразрез с миротворческими попытками, предпринятыми президентом Джоко Видодо. На это министр ответил, что его слова не противоречат, а продолжают дело президента страны. "В прошлом году наш президент сам ездил в Киев, сам ездил в Москву. Он возглавил усилия по восстановлению мира. И да, я как министр обороны должен идти следом. Это мое дело", - подчеркнул министр. На том же форуме в Сингапуре Прабово Субианто постарался примирить не только Россию с Украиной, но и Китай с Америкой, призвав их лидеров к мудрости и компромиссу во избежание войны. Он напомнил, что многотысячелетняя китайская цивилизация и западная цивилизация, лидером которой сейчас являются США, внесли огромный вклад в развитие всего человечества, поэтому их лидерам следует опираться на исторический опыт и искать компромиссные решения. Он предостерег две ядерные державы от открытого военного конфликта. "Если произойдет ядерная катастрофа, то для индонезийцев, даже при нашем неучастии непосредственно в конфликте, спасения не будет, а будет только более медленная смерть, чем у непосредственных участников", - пояснил Субианто. "Я убежден, что лидеры Китая и США… разрешат эти конфликты на основе компромисса, сотрудничества и гуманизма, и это приведет к мирному разрешению существующих между ними противоречий", - отметил он. "Наверно, меня могут назвать "вечным оптимистом". Но я и не отрицаю, что я оптимист. Потому что единственная альтернатива этому оптимистическому взгляду такова, что я не решаюсь ее рассматривать", - заключил он. Многовекторность и партнерствоДля риторики Субианто характерен отказ "дружить с кем-то против кого-то". Несмотря на желание поддерживать хорошие отношения с США, где он проходил в свое время военное обучение, он не потерпел, когда американцы попытались вовлечь его в свои игры и использовать Индонезию, как противовес Китаю. В 2023 году после встречи Субианто с министром обороны США Ллойдом Остином Пентагон опубликовал совместное заявление, в котором Субианто и Остин якобы осудили расширение влияния Китая. Однако Субианто опроверг наличие такого осуждения. "Подчеркиваю, что у нас очень хорошие отношения с Китаем, мы уважаем друг друга, у нас есть взаимопонимание, мы очень дружны с Китаем. Мы также уважаем Соединенные Штаты, мы также дружим с Россией", - сказал министр обороны. Он подчеркнул, что позиция Индонезии предполагает "дружбу со всеми странами", и объявил, что планирует в ближайшем времени посетить Москву и Пекин. "Возможно, мы даже сможем стать мостом между всеми странами", - добавил он тогда. В ноябре 2023 Субианто, подчеркнул, что "установит хорошие отношения со всеми странами", если будет избран президентом на выборах 2024 года. "По сути, моя философия заключается в том, что иметь тысячу друзей слишком мало, а иметь одного врага - слишком много", - заключил он. Помимо Китая, России, США, как отметил Субианто, что Индонезия также должна уважать Индию и иметь хорошие отношения с ней, а также с исламскими странами. Опора на собственные силы С другой стороны, в одном из предвыборных выступлений 20 января министр обороны заявил, что у Индонезии нет "вечных друзей" и "вечных врагов". "Конкуренция между нациями жестока. Не думайте, что другие нации любят нас. Нет постоянных друзей и постоянных врагов, есть только постоянные интересы", - подчеркнул министр, добавив, что подразумевает под этим заботу государства о благополучии своего народа. По его словам, "при правильном управлении" Индонезия может стать мировой продовольственной корзиной. Кроме того, у Индонезии существует большой потенциал для достижения энергетической самодостаточности за счет использования зеленой энергии. Субианто подчеркнул, что Индонезия должна "иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим богатством". В январе в ходе предвыборных дебатов Прабово Субианто заявил, что Индонезию "будут уважать", только если у нее будет сильная оборона. Министр привел в пример Палестину, которую, по оценке политика, угнетают из-за отсутствия военной мощи. "Я считаю, что только при сильной обороне нас будут уважать. Мы защитим наши национальные интересы.… История человеческой цивилизации учит, что без военной мощи нация будет раздавлена, как происходит сегодня в секторе Газа… Мы должны быть сильными", - призвал политик. В ноябре он высказался за масштабную разработку в стране собственных высокотехнологичных дронов-камикадзе. "В случае воздушной войны, угрожающей суверенитету Индонезии, мы должны быть готовы дать отпор", - объявил Субианто. "Если Индонезия получит истребители Rafale из Франции и F-15EX из США, их можно будет использовать в комбинациях с дронами", - сообщил министр. Он добавил, что каждый истребитель должны будут окружать по крайней мере 15 беспилотников. Субианто также напомнил о важности подготовки министерством обороны Индонезии четырех спутников оборонного назначения. Независимая позицияВ ноябре 2022 года Субианто, выступая на совместной пресс-конференции с его американским коллегой Остином, сделал несколько программных заявлений об отношениях Индонезии с Китаем и Россией и заявил, что индонезийская армия продолжит использовать российские оборудование и технику. "У нас есть история долгих и плодотворных отношений с Россией и Китаем. Наши отношения с Россией, в частности, насчитывают уже много лет. Наша армия использует российское оборудование и технику. И так было уже несколько десятилетий", - заявил Субианто. По словам министра, западные страны знают про отношения Индонезии с Россией и Китаем и уважают их. "Наши американские коллеги не давят на нас и никогда не требовали прекратить отношения с этими странами", - добавил он. "Как независимое и суверенное государство мы заслужили право использовать и закупать военное оборудование у различных стран", - ответил министр обороны на вопрос журналиста о сделках с Москвой и Пекином. Сделка по закупке российских истребителей Су-35 на сумму в 1,1 миллиарда долларов, о которой велись переговоры с 2021 года, пока не состоялась. Индонезийская пресса писала, что причиной стало давление США и угроза экономических санкций.

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Кирилл Волков

индонезия, прабово субианто, россия, китай, в мире