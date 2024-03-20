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Американский адмирал выразил обеспокоенность сотрудничеством России и КНР - РИА Новости, 20.03.2024
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20:24 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ssha-1934561526.html
Американский адмирал выразил обеспокоенность сотрудничеством России и КНР
Американский адмирал выразил обеспокоенность сотрудничеством России и КНР - РИА Новости, 20.03.2024
Американский адмирал выразил обеспокоенность сотрудничеством России и КНР
Сотрудничество Москвы и Пекина вызывает серьезную озабоченность, так как меняет обстановку в сфере безопасности в самих США, заявил глава Индо-Тихоокеанского... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T20:24
2024-03-20T20:24
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина вызывает серьезную озабоченность, так как меняет обстановку в сфере безопасности в самих США, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино. "Сотрудничество этих двух авторитарных стран ставит нас в иные условия в области безопасности, поэтому я очень обеспокоен этим", - заявил адмирал на слушаниях в американском конгрессе. Он отметил, что российско-китайские отношения - способ противостоять США и их союзам с другими странами Индо-Тихоокеанского региона.
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в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
Американский адмирал выразил обеспокоенность сотрудничеством России и КНР

Адмирал США Акуилино выразил обеспокоенность отношениями РФ и КНР

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина вызывает серьезную озабоченность, так как меняет обстановку в сфере безопасности в самих США, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино.
"Сотрудничество этих двух авторитарных стран ставит нас в иные условия в области безопасности, поэтому я очень обеспокоен этим", - заявил адмирал на слушаниях в американском конгрессе.
Он отметил, что российско-китайские отношения - способ противостоять США и их союзам с другими странами Индо-Тихоокеанского региона.
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