https://ria.ru/20240320/ssha-1934561526.html

Американский адмирал выразил обеспокоенность сотрудничеством России и КНР

Американский адмирал выразил обеспокоенность сотрудничеством России и КНР - РИА Новости, 20.03.2024

Американский адмирал выразил обеспокоенность сотрудничеством России и КНР

Сотрудничество Москвы и Пекина вызывает серьезную озабоченность, так как меняет обстановку в сфере безопасности в самих США, заявил глава Индо-Тихоокеанского... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T20:24

2024-03-20T20:24

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина вызывает серьезную озабоченность, так как меняет обстановку в сфере безопасности в самих США, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино. "Сотрудничество этих двух авторитарных стран ставит нас в иные условия в области безопасности, поэтому я очень обеспокоен этим", - заявил адмирал на слушаниях в американском конгрессе. Он отметил, что российско-китайские отношения - способ противостоять США и их союзам с другими странами Индо-Тихоокеанского региона.

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