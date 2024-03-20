https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934556645.html

В Харькове уничтожили виновных в обстрелах Белгорода, заявили в подполье

В Харькове уничтожили виновных в обстрелах Белгорода, заявили в подполье - РИА Новости, 20.03.2024

В Харькове уничтожили виновных в обстрелах Белгорода, заявили в подполье

Российские войска ударили по заводу в Харькове, где находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, участвовавшие в нападениях на... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:50

2024-03-20T19:50

2024-03-20T21:22

специальная военная операция на украине

харьков

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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Российские войска ударили по заводу в Харькове, где находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, участвовавшие в нападениях на Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня днем был нанесен удар по городу Харькову, по производству беспилотников. Производство находилось в цеху завода, который ранее был разделен: сейчас это и электроаппаратуры завод, и бронетанковый завод под номером 115. Прилетело очень качественно. Много погибших — там было расположение личных сил, прибыли недавно военные от Главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область", — сказал он, сославшись на харьковских коллег, предоставивших видео последствий российской атаки.По данным подполья, в результате удара погибли и собиравшие БПЛА рабочие с Западной Украины, набранные после увольнения местных жителей, а также иностранные специалисты, занимающиеся снаряжением этих дронов.Уточняется, что в указанном цеху производили гексакоптеры "Вампир", которые также называют "Баба-яга", и снаряды к ним.Как отметил собеседник агентства, после атаки украинские военные и сотрудники СБУ оцепили район, где расположен завод.Атаки ВСУ на приграничные регионыВ последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.В четверг и пятницу, 14 и 15 марта, террористы вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 украинских боевиков, 19 танков и 21 боевую бронированную машину, в том числе 11 БМП Bradley производства США.Как подчеркивал президент Владимир Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.

https://ria.ru/20240320/granitsa-1934367799.html

https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

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Координатор николаевского подполья об ударе ВС РФ по заводу БПЛА Координатор николаевского подполья об ударе ВС РФ по заводу БПЛА 2024-03-20T19:50 true PT1M13S

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