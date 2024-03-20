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В Харькове уничтожили виновных в обстрелах Белгорода, заявили в подполье - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 20.03.2024 (обновлено: 21:22 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934556645.html
В Харькове уничтожили виновных в обстрелах Белгорода, заявили в подполье
В Харькове уничтожили виновных в обстрелах Белгорода, заявили в подполье - РИА Новости, 20.03.2024
В Харькове уничтожили виновных в обстрелах Белгорода, заявили в подполье
Российские войска ударили по заводу в Харькове, где находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, участвовавшие в нападениях на... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:50
2024-03-20T21:22
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы рф
белгородская область
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Российские войска ударили по заводу в Харькове, где находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, участвовавшие в нападениях на Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня днем был нанесен удар по городу Харькову, по производству беспилотников. Производство находилось в цеху завода, который ранее был разделен: сейчас это и электроаппаратуры завод, и бронетанковый завод под номером 115. Прилетело очень качественно. Много погибших — там было расположение личных сил, прибыли недавно военные от Главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область", — сказал он, сославшись на харьковских коллег, предоставивших видео последствий российской атаки.По данным подполья, в результате удара погибли и собиравшие БПЛА рабочие с Западной Украины, набранные после увольнения местных жителей, а также иностранные специалисты, занимающиеся снаряжением этих дронов.Уточняется, что в указанном цеху производили гексакоптеры "Вампир", которые также называют "Баба-яга", и снаряды к ним.Как отметил собеседник агентства, после атаки украинские военные и сотрудники СБУ оцепили район, где расположен завод.Атаки ВСУ на приграничные регионыВ последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.В четверг и пятницу, 14 и 15 марта, террористы вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 украинских боевиков, 19 танков и 21 боевую бронированную машину, в том числе 11 БМП Bradley производства США.Как подчеркивал президент Владимир Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.
https://ria.ru/20240320/granitsa-1934367799.html
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Координатор николаевского подполья об ударе ВС РФ по заводу БПЛА
Координатор николаевского подполья об ударе ВС РФ по заводу БПЛА
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харьков, вооруженные силы рф, белгородская область, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны украины, белгород, сергей лебедев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны Украины, Белгород, Сергей Лебедев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
В Харькове уничтожили виновных в обстрелах Белгорода, заявили в подполье

ВС РФ ударили по заводу в Харькове, уничтожив группу иностранных специалистов

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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Российские войска ударили по заводу в Харькове, где находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, участвовавшие в нападениях на Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сегодня днем был нанесен удар по городу Харькову, по производству беспилотников. Производство находилось в цеху завода, который ранее был разделен: сейчас это и электроаппаратуры завод, и бронетанковый завод под номером 115. Прилетело очень качественно. Много погибших — там было расположение личных сил, прибыли недавно военные от Главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область", — сказал он, сославшись на харьковских коллег, предоставивших видео последствий российской атаки.
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По данным подполья, в результате удара погибли и собиравшие БПЛА рабочие с Западной Украины, набранные после увольнения местных жителей, а также иностранные специалисты, занимающиеся снаряжением этих дронов.
Уточняется, что в указанном цеху производили гексакоптеры "Вампир", которые также называют "Баба-яга", и снаряды к ним.
Как отметил собеседник агентства, после атаки украинские военные и сотрудники СБУ оцепили район, где расположен завод.
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Атаки ВСУ на приграничные регионы

В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.
В четверг и пятницу, 14 и 15 марта, террористы вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 украинских боевиков, 19 танков и 21 боевую бронированную машину, в том числе 11 БМП Bradley производства США.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы РФБелгородская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны УкраиныБелгородСергей ЛебедевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
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