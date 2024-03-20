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Спецоперация, 20 марта: ВСУ потеряли 71 тысячу человек с начала 2024 года - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 20.03.2024 (обновлено: 18:33 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934538003.html
Спецоперация, 20 марта: ВСУ потеряли 71 тысячу человек с начала 2024 года
Спецоперация, 20 марта: ВСУ потеряли 71 тысячу человек с начала 2024 года - РИА Новости, 20.03.2024
Спецоперация, 20 марта: ВСУ потеряли 71 тысячу человек с начала 2024 года
О потерях ВСУ с начала года, продвижении российской армии и мерах по защите населения приграничных регионов России — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:59
2024-03-20T18:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
украина
сергей шойгу
вячеслав гладков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. О потерях ВСУ с начала года, продвижении российской армии и мерах по защите населения приграничных регионов России — в материале РИА Новости.Потери украинской армииУкраинские войска с начала 2024 года потеряли 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти втрое выше показателей аналогичного периода прошлого года, заявил на заседании Коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. Среди уничтоженной техники ВСУ за обозначенный период:Министр отметил, что за последние восемь суток при попытках атаковать приграничные населенные пункты в Брянской и Белгородской областях противник потерял:Говоря о текущей ситуации в зоне СВО, Шойгу заявил, что российская армия выдавливает противника c позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах. Отмечается также, что в ВСУ из-за больших потерь участились случаи дезертирства. По данным министра, на подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей. Шойгу подчеркнул также, что Киев скрывает от граждан реальное положение на поле боя, выдавая теракты против россиян за военные успехи. Министр отметил, что США крайне обеспокоены успехами России на фронте: им все сложнее обосновать дальнейшее финансирование Киева и поставки оружия украинской армии. Ход спецоперацииКак сообщило в ежедневной сводке Минобороны России, Вооруженные силы зачистили село Козинка Белгородской области от остатков украинских боевиков. В настоящее время российские войска продолжают препятствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию России. На Купянском и Авдеевском направлениях российские войска за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, на Донецком — заняли более выгодные рубежи, на Южно-Донецком — улучшили тактическое положение. Совокупные потери противника на всех участках фронта составили:Украинские удары по РоссииРоссийская ПВО сбила в ночь на среду пять украинских беспилотников: четыре — над Саратовской и один — над Белгородской областью. Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин, 2 дрона ВСУ удалось ликвидировать над городом-спутником регионального центра Энгельсом. Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате украинских ударов погиб мужчина, еще двух пострадавших госпитализировали. Разрушения получили два детсада и одна школа, детей в них в тот момент не было. Гладков также сообщил, что для школьников в приграничных районах области и в самом Белгороде каникулы начнутся раньше срока — уже со среды. Кроме того, ограничивается въезд на территорию Козинки, Горы-Подола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй и Безымено. По словам губернатора, на въезде в эти населенные пункты установят посты, где будут дежурить сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и администрации. Проблему обстрелов ВСУ Белгородской области также поднял президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Глава государства поблагодарил жителей региона за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей. Путин подчеркнул, что Россия могла бы ответить тем же противнику, в том числе ударами по гражданской инфраструктуре, однако у нее "есть свои взгляды на этот счет и свои планы".
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безопасность, россия, белгородская область, украина, сергей шойгу, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Украина, Сергей Шойгу, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Спецоперация, 20 марта: ВСУ потеряли 71 тысячу человек с начала 2024 года

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли 71 тысячу человек с начала 2024 года

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. О потерях ВСУ с начала года, продвижении российской армии и мерах по защите населения приграничных регионов России — в материале РИА Новости.

Потери украинской армии

Украинские войска с начала 2024 года потеряли 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти втрое выше показателей аналогичного периода прошлого года, заявил на заседании Коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Среди уничтоженной техники ВСУ за обозначенный период:
  • четыре танка Abrams;
  • пять танков Leopard;
  • шесть установок РСЗО HIMARS;
  • пять комплексов Patriot.
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Министр отметил, что за последние восемь суток при попытках атаковать приграничные населенные пункты в Брянской и Белгородской областях противник потерял:
  • более 3,5 тысячи солдат;
  • 23 танка;
  • 34 единицы бронетехники, в том числе 11 БМП Bradley;
  • пять пусковых установок реактивной системы залпового огня Vampire;
  • вертолет Ми-8.
Говоря о текущей ситуации в зоне СВО, Шойгу заявил, что российская армия выдавливает противника c позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
Отмечается также, что в ВСУ из-за больших потерь участились случаи дезертирства. По данным министра, на подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей. Шойгу подчеркнул также, что Киев скрывает от граждан реальное положение на поле боя, выдавая теракты против россиян за военные успехи.
Министр отметил, что США крайне обеспокоены успехами России на фронте: им все сложнее обосновать дальнейшее финансирование Киева и поставки оружия украинской армии.
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Ход спецоперации

Как сообщило в ежедневной сводке Минобороны России, Вооруженные силы зачистили село Козинка Белгородской области от остатков украинских боевиков. В настоящее время российские войска продолжают препятствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию России.
На Купянском и Авдеевском направлениях российские войска за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, на Донецком — заняли более выгодные рубежи, на Южно-Донецком — улучшили тактическое положение.
Совокупные потери противника на всех участках фронта составили:
  • 1725 человек убитыми и ранеными;
  • 11 танков и других бронемашин;
  • 11 артиллерийских орудий;
  • четыре РСЗО;
  • одну систему ПВО;
  • 65 военных автомобилей;
  • 145 дронов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Украинские удары по России

Российская ПВО сбила в ночь на среду пять украинских беспилотников: четыре — над Саратовской и один — над Белгородской областью. Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин, 2 дрона ВСУ удалось ликвидировать над городом-спутником регионального центра Энгельсом.
Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате украинских ударов погиб мужчина, еще двух пострадавших госпитализировали. Разрушения получили два детсада и одна школа, детей в них в тот момент не было.
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Гладков также сообщил, что для школьников в приграничных районах области и в самом Белгороде каникулы начнутся раньше срока — уже со среды.
Кроме того, ограничивается въезд на территорию Козинки, Горы-Подола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй и Безымено. По словам губернатора, на въезде в эти населенные пункты установят посты, где будут дежурить сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и администрации.
Проблему обстрелов ВСУ Белгородской области также поднял президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Глава государства поблагодарил жителей региона за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей. Путин подчеркнул, что Россия могла бы ответить тем же противнику, в том числе ударами по гражданской инфраструктуре, однако у нее "есть свои взгляды на этот счет и свои планы".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьУкраинаСергей ШойгуВячеслав ГладковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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