Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о сроках начала производства натовских снарядов на Украине - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/snaryady-1934393767.html
СМИ узнали о сроках начала производства натовских снарядов на Украине
СМИ узнали о сроках начала производства натовских снарядов на Украине - РИА Новости, 20.03.2024
СМИ узнали о сроках начала производства натовских снарядов на Украине
Украина не начнет собственное производство снарядов калибра 155 миллиметров, которых не хватает на поле боя, до второй половины 2024 года, пишет американская... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:15
2024-03-20T10:15
специальная военная операция на украине
украина
сша
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украина не начнет собственное производство снарядов калибра 155 миллиметров, которых не хватает на поле боя, до второй половины 2024 года, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники. "Украинские оборонные компании также стремятся удовлетворить самые насущные потребности вооруженных сил, производя собственные 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами Украины. Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но... производство начнется не раньше "второй половины этого года", - пишет издание со ссылкой на чиновника из государственного концерна "Укроборонпром". По данным украинских чиновников, длинный список ограничений - от отсутствия адекватного финансирования до поиска достаточного количества пороха - мешает украинской промышленности наращивать производство. "Нашего государственного бюджета недостаточно", - приводит газета слова главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича. При этом чиновник из "Укроборонпрома" заявил Washington Post, что скоро они дойдут до того, что сколько пороха найдут, столько боеприпасов сделают. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f200b9c44740f5d9dc706b942b1abc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, НАТО, В мире
СМИ узнали о сроках начала производства натовских снарядов на Украине

WP: Киев не начнет производство снарядов калибра 155 мм до второй половины 2024

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды
155-мм гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украина не начнет собственное производство снарядов калибра 155 миллиметров, которых не хватает на поле боя, до второй половины 2024 года, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Украинские оборонные компании также стремятся удовлетворить самые насущные потребности вооруженных сил, производя собственные 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами Украины. Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но... производство начнется не раньше "второй половины этого года", - пишет издание со ссылкой на чиновника из государственного концерна "Укроборонпром".
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"На Украине она бы сразу сломалась". В США раскрыли главную проблему армии
08:00
По данным украинских чиновников, длинный список ограничений - от отсутствия адекватного финансирования до поиска достаточного количества пороха - мешает украинской промышленности наращивать производство.
"Нашего государственного бюджета недостаточно", - приводит газета слова главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.
При этом чиновник из "Укроборонпрома" заявил Washington Post, что скоро они дойдут до того, что сколько пороха найдут, столько боеприпасов сделают.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала