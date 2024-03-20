https://ria.ru/20240320/snaryady-1934393767.html

СМИ узнали о сроках начала производства натовских снарядов на Украине

СМИ узнали о сроках начала производства натовских снарядов на Украине - РИА Новости, 20.03.2024

СМИ узнали о сроках начала производства натовских снарядов на Украине

Украина не начнет собственное производство снарядов калибра 155 миллиметров, которых не хватает на поле боя, до второй половины 2024 года, пишет американская... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:15

2024-03-20T10:15

2024-03-20T10:15

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украина не начнет собственное производство снарядов калибра 155 миллиметров, которых не хватает на поле боя, до второй половины 2024 года, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники. "Украинские оборонные компании также стремятся удовлетворить самые насущные потребности вооруженных сил, производя собственные 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами Украины. Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но... производство начнется не раньше "второй половины этого года", - пишет издание со ссылкой на чиновника из государственного концерна "Укроборонпром". По данным украинских чиновников, длинный список ограничений - от отсутствия адекватного финансирования до поиска достаточного количества пороха - мешает украинской промышленности наращивать производство. "Нашего государственного бюджета недостаточно", - приводит газета слова главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича. При этом чиновник из "Укроборонпрома" заявил Washington Post, что скоро они дойдут до того, что сколько пороха найдут, столько боеприпасов сделают. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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