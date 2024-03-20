https://ria.ru/20240320/sladosti-1934451814.html

Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО

Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО - РИА Новости, 20.03.2024

Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО

Студенты из Марокко, Египта, Ирана, Индии, Китая, Того и трех стран Центральной Азии, обучающиеся в вузах Перми, направили бойцам в зону СВО сухой душ и... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:23

2024-03-20T13:23

2024-03-20T13:23

надежные люди

марокко

египет

иран

сво

пермская область

пермский край

пермь

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ПЕРМЬ, 20 мар — РИА Новости. Студенты из Марокко, Египта, Ирана, Индии, Китая, Того и трех стран Центральной Азии, обучающиеся в вузах Перми, направили бойцам в зону СВО сухой душ и сладости, сообщает краевой гуманитарный центр. "На складе центра побывали иностранные студенты Пермского края из Марокко, Того, Египта, Конго, Ирана, Индии, Китая, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Они передали сухой душ, влажные салфетки и сладости для бойцов, находящихся в зоне СВО. Благодарим Пермский региональный центр иностранных обучающихся и студентов за вклад в сбор гуманитарной помощи для бойцов", - говорится в сообщении. Уточняется, что волонтеры пермского гуманитарного центра провели для студентов небольшую экскурсию по складу. Иностранцы проявили большой интерес к сбору грузов, попросили советы по изготовлению окопных свечей и сухого душа.

https://ria.ru/20240319/gumpomosch-1934261938.html

марокко

египет

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пермская область

пермский край

пермь

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марокко, египет, иран, сво, пермская область, пермский край, пермь