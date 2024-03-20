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Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО - РИА Новости, 20.03.2024
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13:23 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/sladosti-1934451814.html
Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО
Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО - РИА Новости, 20.03.2024
Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО
Студенты из Марокко, Египта, Ирана, Индии, Китая, Того и трех стран Центральной Азии, обучающиеся в вузах Перми, направили бойцам в зону СВО сухой душ и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:23
2024-03-20T13:23
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египет
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ПЕРМЬ, 20 мар — РИА Новости. Студенты из Марокко, Египта, Ирана, Индии, Китая, Того и трех стран Центральной Азии, обучающиеся в вузах Перми, направили бойцам в зону СВО сухой душ и сладости, сообщает краевой гуманитарный центр. "На складе центра побывали иностранные студенты Пермского края из Марокко, Того, Египта, Конго, Ирана, Индии, Китая, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Они передали сухой душ, влажные салфетки и сладости для бойцов, находящихся в зоне СВО. Благодарим Пермский региональный центр иностранных обучающихся и студентов за вклад в сбор гуманитарной помощи для бойцов", - говорится в сообщении. Уточняется, что волонтеры пермского гуманитарного центра провели для студентов небольшую экскурсию по складу. Иностранцы проявили большой интерес к сбору грузов, попросили советы по изготовлению окопных свечей и сухого душа.
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марокко, египет, иран, сво, пермская область, пермский край, пермь
Надежные люди, Марокко, Египет, Иран, СВО, Пермская область, Пермский край, Пермь

Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО

© Фото : Гуманитарный центр ПрикамьяСтуденты пермских вузов из Марокко, Египта, Ирана, Индии и Китая послали на СВО сладости
Студенты пермских вузов из Марокко, Египта, Ирана, Индии и Китая послали на СВО сладости - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Гуманитарный центр Прикамья
Студенты пермских вузов из Марокко, Египта, Ирана, Индии и Китая послали на СВО сладости
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ПЕРМЬ, 20 мар — РИА Новости. Студенты из Марокко, Египта, Ирана, Индии, Китая, Того и трех стран Центральной Азии, обучающиеся в вузах Перми, направили бойцам в зону СВО сухой душ и сладости, сообщает краевой гуманитарный центр.
"На складе центра побывали иностранные студенты Пермского края из Марокко, Того, Египта, Конго, Ирана, Индии, Китая, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Они передали сухой душ, влажные салфетки и сладости для бойцов, находящихся в зоне СВО. Благодарим Пермский региональный центр иностранных обучающихся и студентов за вклад в сбор гуманитарной помощи для бойцов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что волонтеры пермского гуманитарного центра провели для студентов небольшую экскурсию по складу. Иностранцы проявили большой интерес к сбору грузов, попросили советы по изготовлению окопных свечей и сухого душа.
Юрист из Сочи отправляет гумпомощь бойцам СВО и помогает родственникам мобилизованных
Юрист из Сочи помогает бойцам СВО и их родственникам
Вчера, 15:39
 
Надежные людиМароккоЕгипетИранСВОПермская областьПермский крайПермь
 
 
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