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Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО
Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО - РИА Новости, 20.03.2024
Иностранные студенты пермских вузов отправили сладости бойцам СВО
Студенты из Марокко, Египта, Ирана, Индии, Китая, Того и трех стран Центральной Азии, обучающиеся в вузах Перми, направили бойцам в зону СВО сухой душ и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:23
2024-03-20T13:23
2024-03-20T13:23
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ПЕРМЬ, 20 мар — РИА Новости. Студенты из Марокко, Египта, Ирана, Индии, Китая, Того и трех стран Центральной Азии, обучающиеся в вузах Перми, направили бойцам в зону СВО сухой душ и сладости, сообщает краевой гуманитарный центр. "На складе центра побывали иностранные студенты Пермского края из Марокко, Того, Египта, Конго, Ирана, Индии, Китая, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Они передали сухой душ, влажные салфетки и сладости для бойцов, находящихся в зоне СВО. Благодарим Пермский региональный центр иностранных обучающихся и студентов за вклад в сбор гуманитарной помощи для бойцов", - говорится в сообщении. Уточняется, что волонтеры пермского гуманитарного центра провели для студентов небольшую экскурсию по складу. Иностранцы проявили большой интерес к сбору грузов, попросили советы по изготовлению окопных свечей и сухого душа.
https://ria.ru/20240319/gumpomosch-1934261938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марокко, египет, иран, сво, пермская область, пермский край, пермь
Надежные люди, Марокко, Египет, Иран, СВО, Пермская область, Пермский край, Пермь