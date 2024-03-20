https://ria.ru/20240320/rossiya-1934387023.html

В США сделали жесткое предупреждение Латвии после угроз в адрес России

В США сделали жесткое предупреждение Латвии после угроз в адрес России - РИА Новости, 20.03.2024

В США сделали жесткое предупреждение Латвии после угроз в адрес России

Агрессивная риторика некоторых европейских лидеров в адрес России недальновидна, так как в случае эскалации ситуации США не придут на помощь, передает... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:37

2024-03-20T09:37

2024-03-20T13:03

в мире

россия

сша

эдгарс ринкевичс

эммануэль макрон

дмитрий медведев

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Агрессивная риторика некоторых европейских лидеров в адрес России недальновидна, так как в случае эскалации ситуации США не придут на помощь, передает Responsible Statecraft."Европейские политики должны учитывать, как их риторику воспринимают в Вашингтоне, где уже появляются первые признаки отказа США от своей глобальной роли вездесущего и гиперактивного мирового жандарма. Это прежде всего относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь, если они подвергнутся нападению", — подчеркивает автор статьи.В материале приводится в пример высказывание президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который поддержал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о пересечении красных линий фразой "Russia delenda est!" — измененный вариант латинского фразеологизма "Carthago delenda est" - "Карфаген должен быть разрушен".Таким образом, способность Ринкевичса оценить свои действия сомнительна, полагает автор. Призывы разрушить Россию приведут к эскалации ядерной напряженности, что не входит в планы США, сообщается в статье.Издание указывает, что Франция, будучи самодостаточной в военном отношении страной, находящейся на безопасном удалении от России, может себе позволить такие высказывания. Прибалтийским же государствам, полностью зависящим от Запада, стоит думать, что они говорят, отмечает RS."Могут ли прибалтийские страны быть уверены в том, что Вашингтон, как и прежде, готов балансировать из-за них на грани ядерной войны с Москвой, если посчитает их действия без нужды провокационными?" — призвал задуматься автор.Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий". В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Парижу.Макрон сообщал, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя".В Кремле заявили, что обратили внимание на слова Макрона и отметили, что сразу несколько стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932949987.html

https://ria.ru/20240315/nato-1933307227.html

https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932857338.html

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в мире, россия, сша, эдгарс ринкевичс, эммануэль макрон, дмитрий медведев