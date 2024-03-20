https://ria.ru/20240320/putin-1934445611.html

В Кремле рассказали подробности встречи Путина с лидерами фракций в Госдуме

В Кремле рассказали подробности встречи Путина с лидерами фракций в Госдуме - РИА Новости, 20.03.2024

В Кремле рассказали подробности встречи Путина с лидерами фракций в Госдуме

Президент России Владимир Путин пообщался один на один с каждым из руководителей парламентских фракций, рабочий день завершился глубоко за полночь, сообщил... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:02

2024-03-20T13:02

2024-03-20T13:02

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался один на один с каждым из руководителей парламентских фракций, рабочий день завершился глубоко за полночь, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня глубоко за полночь завершился рабочий день президента. Вчера была достаточно обстоятельная встреча с руководителями парламентских фракций, после общей беседы... состоялась также закрытая часть общего обсуждения, и затем президент долго беседовал уже один на один со всеми участниками встречи", - сказал он.

https://ria.ru/20240318/vybory-1934094075.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф