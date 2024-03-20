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В Кремле рассказали подробности встречи Путина с лидерами фракций в Госдуме - РИА Новости, 20.03.2024
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13:02 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/putin-1934445611.html
В Кремле рассказали подробности встречи Путина с лидерами фракций в Госдуме
В Кремле рассказали подробности встречи Путина с лидерами фракций в Госдуме - РИА Новости, 20.03.2024
В Кремле рассказали подробности встречи Путина с лидерами фракций в Госдуме
Президент России Владимир Путин пообщался один на один с каждым из руководителей парламентских фракций, рабочий день завершился глубоко за полночь, сообщил... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:02
2024-03-20T13:02
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался один на один с каждым из руководителей парламентских фракций, рабочий день завершился глубоко за полночь, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня глубоко за полночь завершился рабочий день президента. Вчера была достаточно обстоятельная встреча с руководителями парламентских фракций, после общей беседы... состоялась также закрытая часть общего обсуждения, и затем президент долго беседовал уже один на один со всеми участниками встречи", - сказал он.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
В Кремле рассказали подробности встречи Путина с лидерами фракций в Госдуме

Песков: Путин поговорил один на один со всеми лидерами фракций в Госдуме

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался один на один с каждым из руководителей парламентских фракций, рабочий день завершился глубоко за полночь, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня глубоко за полночь завершился рабочий день президента. Вчера была достаточно обстоятельная встреча с руководителями парламентских фракций, после общей беседы... состоялась также закрытая часть общего обсуждения, и затем президент долго беседовал уже один на один со всеми участниками встречи", - сказал он.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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