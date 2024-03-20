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Матвиенко высоко оценила решение Евраева о продлении работы поликлиник - РИА Новости, 20.03.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:58 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/polikliniki-1934536463.html
Матвиенко высоко оценила решение Евраева о продлении работы поликлиник
Матвиенко высоко оценила решение Евраева о продлении работы поликлиник - РИА Новости, 20.03.2024
Матвиенко высоко оценила решение Евраева о продлении работы поликлиник
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила инициативу губернатора Михаила Евраева о продлении работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:58
2024-03-20T17:58
ярославская область
ярославль
рыбинск
ярославская область
валентина матвиенко
совет федерации рф
михаил евраев
поликлиника
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила инициативу губернатора Михаила Евраева о продлении работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с 20.00 до 22.00, сообщает правительство региона. Сообщается, что об инициативе ярославского губернатора продлить работу поликлиник Матвиенко высказалась в среду в ходе "Часа субъекта РФ", который прошел в рамках организованных правительством региона Дней Ярославской области в Совете Федерации. "Это правильное направление. Решение губернатора продлить работу поликлиник до 22 часов оказалось очень востребованным жителями области, вызвало очень позитивную реакцию. Это удобно для людей", - цитирует Матвиенко пресс-служба областного правительства. По данным областного правительства, в поликлиниках Ярославля и Рыбинска благодаря инициативе Михаила Евраева после 20.00 организованы прием терапевтов, узких специалистов, проведение ряда диагностических процедур. Только за январь и февраль 2024 года возможностью получить медуслуги в вечернее время воспользовались более 16 тысяч пациентов. Чаще всего в дополнительные часы обращались в поликлиники больницы имени Семашко, Центральной городской больницы, больниц №2 и №9 в областном центре, отмечают в правительстве региона. Медики, работающие сверхурочно, получают дополнительную оплату. Контроль за соблюдением этой нормы возложен на профильное министерство правительства области.
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ярославль, рыбинск, ярославская область, валентина матвиенко, совет федерации рф, михаил евраев, поликлиника
Ярославская область, Ярославль, Рыбинск, Ярославская область, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Михаил Евраев, поликлиника

Матвиенко высоко оценила решение Евраева о продлении работы поликлиник

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила инициативу губернатора Михаила Евраева о продлении работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с 20.00 до 22.00, сообщает правительство региона.
Сообщается, что об инициативе ярославского губернатора продлить работу поликлиник Матвиенко высказалась в среду в ходе "Часа субъекта РФ", который прошел в рамках организованных правительством региона Дней Ярославской области в Совете Федерации.
"Это правильное направление. Решение губернатора продлить работу поликлиник до 22 часов оказалось очень востребованным жителями области, вызвало очень позитивную реакцию. Это удобно для людей", - цитирует Матвиенко пресс-служба областного правительства.
По данным областного правительства, в поликлиниках Ярославля и Рыбинска благодаря инициативе Михаила Евраева после 20.00 организованы прием терапевтов, узких специалистов, проведение ряда диагностических процедур. Только за январь и февраль 2024 года возможностью получить медуслуги в вечернее время воспользовались более 16 тысяч пациентов. Чаще всего в дополнительные часы обращались в поликлиники больницы имени Семашко, Центральной городской больницы, больниц №2 и №9 в областном центре, отмечают в правительстве региона. Медики, работающие сверхурочно, получают дополнительную оплату. Контроль за соблюдением этой нормы возложен на профильное министерство правительства области.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Михаил Евраев и Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве
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Ярославская областьЯрославльРыбинскЯрославская областьВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМихаил Евраевполиклиника
 
 
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