https://ria.ru/20240320/polikliniki-1934536463.html
Матвиенко высоко оценила решение Евраева о продлении работы поликлиник
Матвиенко высоко оценила решение Евраева о продлении работы поликлиник - РИА Новости, 20.03.2024
Матвиенко высоко оценила решение Евраева о продлении работы поликлиник
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила инициативу губернатора Михаила Евраева о продлении работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:58
2024-03-20T17:58
2024-03-20T17:58
ярославская область
ярославль
рыбинск
ярославская область
валентина матвиенко
совет федерации рф
михаил евраев
поликлиника
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила инициативу губернатора Михаила Евраева о продлении работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с 20.00 до 22.00, сообщает правительство региона. Сообщается, что об инициативе ярославского губернатора продлить работу поликлиник Матвиенко высказалась в среду в ходе "Часа субъекта РФ", который прошел в рамках организованных правительством региона Дней Ярославской области в Совете Федерации. "Это правильное направление. Решение губернатора продлить работу поликлиник до 22 часов оказалось очень востребованным жителями области, вызвало очень позитивную реакцию. Это удобно для людей", - цитирует Матвиенко пресс-служба областного правительства. По данным областного правительства, в поликлиниках Ярославля и Рыбинска благодаря инициативе Михаила Евраева после 20.00 организованы прием терапевтов, узких специалистов, проведение ряда диагностических процедур. Только за январь и февраль 2024 года возможностью получить медуслуги в вечернее время воспользовались более 16 тысяч пациентов. Чаще всего в дополнительные часы обращались в поликлиники больницы имени Семашко, Центральной городской больницы, больниц №2 и №9 в областном центре, отмечают в правительстве региона. Медики, работающие сверхурочно, получают дополнительную оплату. Контроль за соблюдением этой нормы возложен на профильное министерство правительства области.
https://ria.ru/20240320/vstrecha-1934475866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославль, рыбинск, ярославская область, валентина матвиенко, совет федерации рф, михаил евраев, поликлиника
Ярославская область, Ярославль, Рыбинск, Ярославская область, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Михаил Евраев, поликлиника
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила инициативу губернатора Михаила Евраева о продлении работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с 20.00 до 22.00, сообщает правительство региона.
Сообщается, что об инициативе ярославского губернатора продлить работу поликлиник Матвиенко высказалась в среду в ходе "Часа субъекта РФ", который прошел в рамках организованных правительством региона Дней Ярославской области
в Совете Федерации.
"Это правильное направление. Решение губернатора продлить работу поликлиник до 22 часов оказалось очень востребованным жителями области, вызвало очень позитивную реакцию. Это удобно для людей", - цитирует Матвиенко пресс-служба областного правительства.
По данным областного правительства, в поликлиниках Ярославля и Рыбинска благодаря инициативе Михаила Евраева после 20.00 организованы прием терапевтов, узких специалистов, проведение ряда диагностических процедур. Только за январь и февраль 2024 года возможностью получить медуслуги в вечернее время воспользовались более 16 тысяч пациентов. Чаще всего в дополнительные часы обращались в поликлиники больницы имени Семашко, Центральной городской больницы, больниц №2 и №9 в областном центре, отмечают в правительстве региона. Медики, работающие сверхурочно, получают дополнительную оплату. Контроль за соблюдением этой нормы возложен на профильное министерство правительства области.
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