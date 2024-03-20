https://ria.ru/20240320/polikliniki-1934536463.html

Матвиенко высоко оценила решение Евраева о продлении работы поликлиник

Матвиенко высоко оценила решение Евраева о продлении работы поликлиник - РИА Новости, 20.03.2024

Матвиенко высоко оценила решение Евраева о продлении работы поликлиник

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила инициативу губернатора Михаила Евраева о продлении работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:58

2024-03-20T17:58

2024-03-20T17:58

ярославская область

ярославль

рыбинск

ярославская область

валентина матвиенко

совет федерации рф

михаил евраев

поликлиника

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила инициативу губернатора Михаила Евраева о продлении работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с 20.00 до 22.00, сообщает правительство региона. Сообщается, что об инициативе ярославского губернатора продлить работу поликлиник Матвиенко высказалась в среду в ходе "Часа субъекта РФ", который прошел в рамках организованных правительством региона Дней Ярославской области в Совете Федерации. "Это правильное направление. Решение губернатора продлить работу поликлиник до 22 часов оказалось очень востребованным жителями области, вызвало очень позитивную реакцию. Это удобно для людей", - цитирует Матвиенко пресс-служба областного правительства. По данным областного правительства, в поликлиниках Ярославля и Рыбинска благодаря инициативе Михаила Евраева после 20.00 организованы прием терапевтов, узких специалистов, проведение ряда диагностических процедур. Только за январь и февраль 2024 года возможностью получить медуслуги в вечернее время воспользовались более 16 тысяч пациентов. Чаще всего в дополнительные часы обращались в поликлиники больницы имени Семашко, Центральной городской больницы, больниц №2 и №9 в областном центре, отмечают в правительстве региона. Медики, работающие сверхурочно, получают дополнительную оплату. Контроль за соблюдением этой нормы возложен на профильное министерство правительства области.

https://ria.ru/20240320/vstrecha-1934475866.html

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Алёна Пава

ярославль, рыбинск, ярославская область, валентина матвиенко, совет федерации рф, михаил евраев, поликлиника