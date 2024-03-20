https://ria.ru/20240320/platezhi-1934413520.html

В Турции будут принимать платежи из России, уверен эксперт

В Турции будут принимать платежи из России, уверен эксперт - РИА Новости, 20.03.2024

В Турции будут принимать платежи из России, уверен эксперт

Турция и Россия смогут возобновить банковские платежи и заблокированную торговлю после новых договоренностей Анкары и Вашингтона, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:19

2024-03-20T11:19

2024-03-20T11:30

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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Турция и Россия смогут возобновить банковские платежи и заблокированную торговлю после новых договоренностей Анкары и Вашингтона, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, по мнению которого турецкая сторона нашла для себя формулу отношений со странами-контрагентами. США и Турция договорились, что отныне Вашингтон, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых им в обходе антироссийских ограничений, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Здесь наблюдается обратная ситуация: Турция делает шаг к введению санкций против своих же компаний, а США угрожают им по своему разумению. Вы можете оценить, что у Турции есть коммерческие отношения с Россией, а также коммерческие отношения с Америкой. На данный момент она, похоже, нашла для себя формулу, позволяющую продолжать торговлю с обоими государствами, находящимися во враждебных отношениях друг с другом", - считает аналитик. Эксперт напомнил о публикации газеты Aydınlık о том, как сотрудники американского посольства в Анкаре угрожают турецким компаниям из-за торговли с РФ. Издание призывало министерство торговли и министерство иностранных дел к ответственности в этом вопросе. По мнению Эрчина, указанные турецкие ведомства приняли решения о том, что при обсуждении с американскими чиновниками вопроса санкций будет ставиться условие согласия самих турецких властей на подобные шаги. "Лично я думаю, что с этого момента платежи, поступающие из России, будут приниматься банками и торговля будет возобновлена, точнее, та торговля, которая была заблокирована из-за платежей. Конечно, следует отметить, что если есть турецкие компании, работающие таким образом, чтобы поставлять товары для обслуживания российской оборонной промышленности через Турцию, то мы увидим по этому поводу, что дорога для них закрыта", - добавил он. Посол в Анкаре Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платежными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по ее урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчеркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240220/scheta-1928373671.html

https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html

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россия, алексей ерхов, владимир путин, турция, сша, в мире