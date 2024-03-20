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Пеллегрини имеет наибольшие шансы стать президентом Словакии, показал опрос - РИА Новости, 20.03.2024
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23:24 20.03.2024 (обновлено: 23:25 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/pellegrini-1934580796.html
Пеллегрини имеет наибольшие шансы стать президентом Словакии, показал опрос
Пеллегрини имеет наибольшие шансы стать президентом Словакии, показал опрос - РИА Новости, 20.03.2024
Пеллегрини имеет наибольшие шансы стать президентом Словакии, показал опрос
Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини имеет наибольшие шансы победить на выборах президента республики, первый тур которых состоится в субботу,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T23:24
2024-03-20T23:25
в мире
словакия
петер пеллегрини
иван корчок
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини имеет наибольшие шансы победить на выборах президента республики, первый тур которых состоится в субботу, следует из данных последнего перед двумя дня тишины опроса агентства Ipsos. "Выборы президента в марте (на момент проведения опроса - ред.) выиграл бы председатель парламента Пеллегрини, получив (во втором туре - ред.) 54,5% голосов избирателей. Бывший глава МИД Иван Корчок оказался бы на втором месте с 45,5% голосов", - следует из опроса, проведенного по заказу издания Dennik N. В первом туре Пеллегрини получил бы поддержку 37,5% избирателей, Корчок - 36,3%. Опрос проводился с 16 по 19 марта, в нем приняли участие 1009 респондентов. Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта. Второй тур, если он потребуется, запланирован на 6 апреля. За президентский пост будут бороться 10 кандидатов. Данные социологических исследований, которые проводились ранее, также свидетельствовали о том, что наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет глава парламента Пеллегрини, а его главным соперником является экс-министр иностранных дел Словакии Корчок. Действующая глава Словакии Зузана Чапутова ранее заявила, что не будет добиваться переизбрания на второй срок. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает 15 июня 2024 года.
https://ria.ru/20240312/evropa-1932321041.html
https://ria.ru/20240314/slovakiya-1933011779.html
https://ria.ru/20240209/otnosheniya-1926462651.html
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в мире, словакия, петер пеллегрини, иван корчок, зузана чапутова
В мире, Словакия, Петер Пеллегрини, Иван Корчок, Зузана Чапутова
Пеллегрини имеет наибольшие шансы стать президентом Словакии, показал опрос

Опрос: выборы президента в марте выиграл бы Пеллегрини, получив 54,5% голосов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини имеет наибольшие шансы победить на выборах президента республики, первый тур которых состоится в субботу, следует из данных последнего перед двумя дня тишины опроса агентства Ipsos.
"Выборы президента в марте (на момент проведения опроса - ред.) выиграл бы председатель парламента Пеллегрини, получив (во втором туре - ред.) 54,5% голосов избирателей. Бывший глава МИД Иван Корчок оказался бы на втором месте с 45,5% голосов", - следует из опроса, проведенного по заказу издания Dennik N.
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В первом туре Пеллегрини получил бы поддержку 37,5% избирателей, Корчок - 36,3%.
Опрос проводился с 16 по 19 марта, в нем приняли участие 1009 респондентов.
Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта. Второй тур, если он потребуется, запланирован на 6 апреля. За президентский пост будут бороться 10 кандидатов.
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Данные социологических исследований, которые проводились ранее, также свидетельствовали о том, что наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет глава парламента Пеллегрини, а его главным соперником является экс-министр иностранных дел Словакии Корчок.
Действующая глава Словакии Зузана Чапутова ранее заявила, что не будет добиваться переизбрания на второй срок. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает 15 июня 2024 года.
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