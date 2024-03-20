https://ria.ru/20240320/pellegrini-1934580796.html

Пеллегрини имеет наибольшие шансы стать президентом Словакии, показал опрос

Пеллегрини имеет наибольшие шансы стать президентом Словакии, показал опрос - РИА Новости, 20.03.2024

Пеллегрини имеет наибольшие шансы стать президентом Словакии, показал опрос

Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини имеет наибольшие шансы победить на выборах президента республики, первый тур которых состоится в субботу,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T23:24

2024-03-20T23:24

2024-03-20T23:25

в мире

словакия

петер пеллегрини

иван корчок

зузана чапутова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155502/90/1555029037_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3146dd8de9ce7f4d6cf1f20624896249.jpg

БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини имеет наибольшие шансы победить на выборах президента республики, первый тур которых состоится в субботу, следует из данных последнего перед двумя дня тишины опроса агентства Ipsos. "Выборы президента в марте (на момент проведения опроса - ред.) выиграл бы председатель парламента Пеллегрини, получив (во втором туре - ред.) 54,5% голосов избирателей. Бывший глава МИД Иван Корчок оказался бы на втором месте с 45,5% голосов", - следует из опроса, проведенного по заказу издания Dennik N. В первом туре Пеллегрини получил бы поддержку 37,5% избирателей, Корчок - 36,3%. Опрос проводился с 16 по 19 марта, в нем приняли участие 1009 респондентов. Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта. Второй тур, если он потребуется, запланирован на 6 апреля. За президентский пост будут бороться 10 кандидатов. Данные социологических исследований, которые проводились ранее, также свидетельствовали о том, что наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет глава парламента Пеллегрини, а его главным соперником является экс-министр иностранных дел Словакии Корчок. Действующая глава Словакии Зузана Чапутова ранее заявила, что не будет добиваться переизбрания на второй срок. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает 15 июня 2024 года.

https://ria.ru/20240312/evropa-1932321041.html

https://ria.ru/20240314/slovakiya-1933011779.html

https://ria.ru/20240209/otnosheniya-1926462651.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, петер пеллегрини, иван корчок, зузана чапутова