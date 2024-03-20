https://ria.ru/20240320/pamyatniki-1934543204.html
Совфед поддержит работу по сохранению памятников в Ярославской области
Совфед поддержит работу по сохранению памятников в Ярославской области - РИА Новости, 20.03.2024
Совфед поддержит работу по сохранению памятников в Ярославской области
Совет Федерации поддержит работу по сохранению объектов культурного наследия в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:28
2024-03-20T18:28
2024-03-20T18:28
ярославская область
валентина матвиенко
михаил евраев
ярославская область
россия
совет федерации рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Совет Федерации поддержит работу по сохранению объектов культурного наследия в Ярославской области, сообщает правительство региона. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил в среду с докладом на "Часе субъекта" в Совете Федерации. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила эффективную работу команды правительства региона. Матвиенко назвала Ярославскую область регионом с мощной промышленностью, успешным сельским хозяйством, инновационными предприятиями. По ее словам, по итогам прошлого года показатели региона выше по многим направлениям, чем в ЦФО, и выше средних по России. "Хорошо, что нарастили объемы ввода жилья, ремонта дорог, уделяете внимание сфере здравоохранения. Команда правительства области хорошо поработала за эти три дня, прошли шесть комитетов", - цитирует Матвиенко пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев подчеркнул, что на комитетах правительство Ярославской области отработали все ключевые темы, которые волнуют жителей региона. "Это вопросы и экологии, и имущества, и его приведения в порядок, и строительства моста через Волгу, и расширения трассы М8, и дорожного ремонта и строительства", - сказал Евраев. Матвиенко отметила, что одним из приоритетных направлений для региона является туризм. Четыре из девяти городов Золотого кольца России находятся в Ярославской области. По данным областного правительства, оборот связанного с туризмом бизнеса за прошлый год составил более 18 миллиардов рублей. По словам Валентины Матвиенко, важно конвертировать доходы от туристической индустрии в повышение качества жизни в регионе. Малые города, по словам Матвиенко, должны быть ухоженными и комфортными в первую очередь для жителей. Глава Совфеда считает, что уникальные объекты историко-культурного наследия региона заслуживают системной федеральной поддержки с использованием иных, современных финансовых инструментов. "Поэтому будет прямое поручение комитетам вместе с руководством Ярославской области рассмотреть целевую программу, сделать ее приоритезацию. И мы будем добиваться от правительства России, чтобы специально отдельные средства выделялись на эту программу. Это будет важным вкладом Совета Федерации", - заявила Валентина Матвиенко. По итогам заседания дано поручение проанализировать все федеральные объекты на территории региона, которые нуждаются в восстановлении и вовлечении в хозяйственный оборот.
https://ria.ru/20240320/polikliniki-1934536463.html
https://ria.ru/20240320/vstrecha-1934475866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, михаил евраев, ярославская область, россия, совет федерации рф
Ярославская область, Валентина Матвиенко, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия, Совет Федерации РФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Совет Федерации поддержит работу по сохранению объектов культурного наследия в Ярославской области, сообщает правительство региона.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
выступил в среду с докладом на "Часе субъекта" в Совете Федерации. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
отметила эффективную работу команды правительства региона. Матвиенко назвала Ярославскую область регионом с мощной промышленностью, успешным сельским хозяйством, инновационными предприятиями. По ее словам, по итогам прошлого года показатели региона выше по многим направлениям, чем в ЦФО, и выше средних по России
.
"Хорошо, что нарастили объемы ввода жилья, ремонта дорог, уделяете внимание сфере здравоохранения. Команда правительства области хорошо поработала за эти три дня, прошли шесть комитетов", - цитирует Матвиенко пресс-служба областного правительства.
Михаил Евраев подчеркнул, что на комитетах правительство Ярославской области отработали все ключевые темы, которые волнуют жителей региона. "Это вопросы и экологии, и имущества, и его приведения в порядок, и строительства моста через Волгу, и расширения трассы М8, и дорожного ремонта и строительства", - сказал Евраев.
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Матвиенко отметила, что одним из приоритетных направлений для региона является туризм. Четыре из девяти городов Золотого кольца России находятся в Ярославской области. По данным областного правительства, оборот связанного с туризмом бизнеса за прошлый год составил более 18 миллиардов рублей. По словам Валентины Матвиенко, важно конвертировать доходы от туристической индустрии в повышение качества жизни в регионе. Малые города, по словам Матвиенко, должны быть ухоженными и комфортными в первую очередь для жителей.
Глава Совфеда считает, что уникальные объекты историко-культурного наследия региона заслуживают системной федеральной поддержки с использованием иных, современных финансовых инструментов.
"Поэтому будет прямое поручение комитетам вместе с руководством Ярославской области рассмотреть целевую программу, сделать ее приоритезацию. И мы будем добиваться от правительства России, чтобы специально отдельные средства выделялись на эту программу. Это будет важным вкладом Совета Федерации", - заявила Валентина Матвиенко.
По итогам заседания дано поручение проанализировать все федеральные объекты на территории региона, которые нуждаются в восстановлении и вовлечении в хозяйственный оборот.
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