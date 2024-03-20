https://ria.ru/20240320/pamyatniki-1934543204.html

Совфед поддержит работу по сохранению памятников в Ярославской области

Совфед поддержит работу по сохранению памятников в Ярославской области - РИА Новости, 20.03.2024

Совфед поддержит работу по сохранению памятников в Ярославской области

Совет Федерации поддержит работу по сохранению объектов культурного наследия в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:28

2024-03-20T18:28

2024-03-20T18:28

ярославская область

валентина матвиенко

михаил евраев

ярославская область

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934543793_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_096d608b874715024578253a0b0e93e9.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Совет Федерации поддержит работу по сохранению объектов культурного наследия в Ярославской области, сообщает правительство региона. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил в среду с докладом на "Часе субъекта" в Совете Федерации. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила эффективную работу команды правительства региона. Матвиенко назвала Ярославскую область регионом с мощной промышленностью, успешным сельским хозяйством, инновационными предприятиями. По ее словам, по итогам прошлого года показатели региона выше по многим направлениям, чем в ЦФО, и выше средних по России. "Хорошо, что нарастили объемы ввода жилья, ремонта дорог, уделяете внимание сфере здравоохранения. Команда правительства области хорошо поработала за эти три дня, прошли шесть комитетов", - цитирует Матвиенко пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев подчеркнул, что на комитетах правительство Ярославской области отработали все ключевые темы, которые волнуют жителей региона. "Это вопросы и экологии, и имущества, и его приведения в порядок, и строительства моста через Волгу, и расширения трассы М8, и дорожного ремонта и строительства", - сказал Евраев. Матвиенко отметила, что одним из приоритетных направлений для региона является туризм. Четыре из девяти городов Золотого кольца России находятся в Ярославской области. По данным областного правительства, оборот связанного с туризмом бизнеса за прошлый год составил более 18 миллиардов рублей. По словам Валентины Матвиенко, важно конвертировать доходы от туристической индустрии в повышение качества жизни в регионе. Малые города, по словам Матвиенко, должны быть ухоженными и комфортными в первую очередь для жителей. Глава Совфеда считает, что уникальные объекты историко-культурного наследия региона заслуживают системной федеральной поддержки с использованием иных, современных финансовых инструментов. "Поэтому будет прямое поручение комитетам вместе с руководством Ярославской области рассмотреть целевую программу, сделать ее приоритезацию. И мы будем добиваться от правительства России, чтобы специально отдельные средства выделялись на эту программу. Это будет важным вкладом Совета Федерации", - заявила Валентина Матвиенко. По итогам заседания дано поручение проанализировать все федеральные объекты на территории региона, которые нуждаются в восстановлении и вовлечении в хозяйственный оборот.

https://ria.ru/20240320/polikliniki-1934536463.html

https://ria.ru/20240320/vstrecha-1934475866.html

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

валентина матвиенко, михаил евраев, ярославская область, россия, совет федерации рф