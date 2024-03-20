https://ria.ru/20240320/ostanovki-1934389877.html

В Москве более 930 остановочных павильонов подключили к электросетям

В Москве более 930 остановочных павильонов подключили к электросетям - РИА Новости, 20.03.2024

В Москве более 930 остановочных павильонов подключили к электросетям

Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году обеспечили надежное энергоснабжение более 930 новых остановочных павильонов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:53

2024-03-20T09:53

2024-03-20T09:53

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году обеспечили надежное энергоснабжение более 930 новых остановочных павильонов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мероприятия по организации электроснабжения остановочных павильонов проводятся на постоянной основе, только в прошлом году подключили к электросетям более 930 таких объектов. Общая мощность присоединения составила свыше 1,1 тысячи киловатт по третьей категории надежности", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на каждом объекте был проведен полный комплекс мероприятий по техническому присоединению, определению и оборудованию точки присоединения, приборов учета. "У современных остановок городского транспорта предусмотрена установка освещения и видеонаблюдения, слотов для зарядки гаджетов. Рядом с павильонами размещаются электронные табло с расписанием маршрутов, на ряде остановок работают автоматы по продаже билетов. Все это требует обеспечения круглосуточного качественного энергоснабжения", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вопросам организации надежного энергоснабжения объектов транспортной инфраструктуры в столице уделяют особое внимание. Профильные службы осуществляют постоянный контроль бесперебойной подачи им электроэнергии.

https://ria.ru/20240210/moskva-1926837578.html

https://realty.ria.ru/20240313/professii-1931263587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков