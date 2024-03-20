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В Москве более 930 остановочных павильонов подключили к электросетям - РИА Новости, 20.03.2024
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09:53 20.03.2024
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В Москве более 930 остановочных павильонов подключили к электросетям
В Москве более 930 остановочных павильонов подключили к электросетям - РИА Новости, 20.03.2024
В Москве более 930 остановочных павильонов подключили к электросетям
Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году обеспечили надежное энергоснабжение более 930 новых остановочных павильонов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:53
2024-03-20T09:53
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общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году обеспечили надежное энергоснабжение более 930 новых остановочных павильонов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мероприятия по организации электроснабжения остановочных павильонов проводятся на постоянной основе, только в прошлом году подключили к электросетям более 930 таких объектов. Общая мощность присоединения составила свыше 1,1 тысячи киловатт по третьей категории надежности", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на каждом объекте был проведен полный комплекс мероприятий по техническому присоединению, определению и оборудованию точки присоединения, приборов учета. "У современных остановок городского транспорта предусмотрена установка освещения и видеонаблюдения, слотов для зарядки гаджетов. Рядом с павильонами размещаются электронные табло с расписанием маршрутов, на ряде остановок работают автоматы по продаже билетов. Все это требует обеспечения круглосуточного качественного энергоснабжения", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вопросам организации надежного энергоснабжения объектов транспортной инфраструктуры в столице уделяют особое внимание. Профильные службы осуществляют постоянный контроль бесперебойной подачи им электроэнергии.
https://ria.ru/20240210/moskva-1926837578.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве более 930 остановочных павильонов подключили к электросетям

Бирюков: более 930 новых остановочных павильонов обеспечили энергоснабжением

© Фото : пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города МосквыЭнергоснабжение остановочных павильонов в Москве
Энергоснабжение остановочных павильонов в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Энергоснабжение остановочных павильонов в Москве
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году обеспечили надежное энергоснабжение более 930 новых остановочных павильонов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия по организации электроснабжения остановочных павильонов проводятся на постоянной основе, только в прошлом году подключили к электросетям более 930 таких объектов. Общая мощность присоединения составила свыше 1,1 тысячи киловатт по третьей категории надежности", - уточнил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что на каждом объекте был проведен полный комплекс мероприятий по техническому присоединению, определению и оборудованию точки присоединения, приборов учета.
"У современных остановок городского транспорта предусмотрена установка освещения и видеонаблюдения, слотов для зарядки гаджетов. Рядом с павильонами размещаются электронные табло с расписанием маршрутов, на ряде остановок работают автоматы по продаже билетов. Все это требует обеспечения круглосуточного качественного энергоснабжения", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вопросам организации надежного энергоснабжения объектов транспортной инфраструктуры в столице уделяют особое внимание. Профильные службы осуществляют постоянный контроль бесперебойной подачи им электроэнергии.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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