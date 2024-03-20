https://ria.ru/20240320/oborot-1934323311.html

Ефимов: оборот пищевой промышленности Москвы вырос почти на 8%

Ефимов: оборот пищевой промышленности Москвы вырос почти на 8% - РИА Новости, 20.03.2024

Ефимов: оборот пищевой промышленности Москвы вырос почти на 8%

В прошлом году оборот предприятий пищевой промышленности, работающих на территории Москвы, вырос на 7,6% в сопоставимых ценах, если сравнивать с 2022 годом, и... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:05

2024-03-20T14:05

2024-03-20T14:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В прошлом году оборот предприятий пищевой промышленности, работающих на территории Москвы, вырос на 7,6% в сопоставимых ценах, если сравнивать с 2022 годом, и составил 683,8 миллиарда рублей, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Московская пищевая промышленность постоянно наращивает производство и выходит на новые рынки сбыта. В 2023 году оборот компаний этой сферы превысил 683 миллиарда рублей – это почти на 8% больше, чем годом ранее. Более 91% объема – 625 миллиардов рублей – обеспечили производители пищевых продуктов. Почти 9%, или 58,8 миллиарда рублей, составил оборот предприятий, выпускающих напитки", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что доля пищевой промышленности в общем обороте обрабатывающих производств столицы в прошлом году составила 4,7%. На долю мегаполиса приходится 6,1% оборота пищепрома всей страны.По информации департамента экономической политики и развития Москвы, в прошлом году наибольший прирост зафиксировали на предприятиях, которые занимаются производством продуктов из фруктов и овощей. Оборот у этих организаций вырос более чем в два раза в сопоставимых ценах и составил 33,4 миллиарда рублей. Рост у компаний по производству рыбных продуктов составил 26%, оборот вырос до 29,4 миллиарда рублей. Производители мясной продукции показали в прошлом году рост оборота на 19% – до 167,1 миллиарда рублей. Рост объема продаж у компаний, производящих напитки, зафиксирован на отметке в 8%.При этом в прошлом году свыше 80% оборота отрасли обеспечили крупные и средние предприятия. Их вклад составил примерно 552 миллиарда рублей. Рост оборота таких компаний в 2023 году оценивается в 10%, если сравнивать с показателем 2022 года.По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, в городе примерно 300 компаний производят пищевую продукцию и напитки. В 2023 году рост производства этих компаний составил 36,4% в сравнении с показателем позапрошлого года.Также значительный рост в Москве зафиксирован в прошлом году в отгрузке продуктов питания и напитков – более 699 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее поручил реализовать в мегаполисе комплекс мер, который повысит инвестпривлекательность Москвы для российских промышленников и развитие производства. Для компаний, производящих продукты, в городе доступны льготные займы, кредиты по льготной ставке 1 рубль в год для инвестпроектов. Кроме того, промышленники могут воспользоваться инструментами нацпроекта "Производительность труда", с помощью которого можно повысить эффективность работы, также этот нацпроект помогает улучшить экономические показатели за счет оптимизации производственных процессов.Столица – город, где развито производство. На территории мегаполиса ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи проморганизаций, где работают 725 тысяч специалистов. Каждый год в столице начинают свою деятельность до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Эти организации занимаются выпуском самой различной продукции. По информации мэра Москвы, рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3%.Ранее Ефимов сообщал, что столичный производитель RFID-продукции ISBC в конце прошлого года получил льготный заем от правительства города на покупку оборудования, с помощью которого можно будет увеличить объемы производства.

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https://ria.ru/20240318/tekhnopark-1933364714.html

https://ria.ru/20240312/zaymy-1932369231.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)