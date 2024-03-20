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В Ленинградской области вручили награды отличившемся депутатам - РИА Новости, 20.03.2024
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Ленинградская область
 
23:00 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/nagrady-1934578361.html
В Ленинградской области вручили награды отличившемся депутатам
В Ленинградской области вручили награды отличившемся депутатам - РИА Новости, 20.03.2024
В Ленинградской области вручили награды отличившемся депутатам
Награды отличившемся депутатам вручили в Ленинградской области в честь 30-летия Законодательного собрания, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T23:00
2024-03-20T23:00
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Награды отличившемся депутатам вручили в Ленинградской области в честь 30-летия Законодательного собрания, сообщает пресс-служба правительства региона. "В знак высокой оценки работы депутатского корпуса наградил опытных действующих депутатов: благодарностью – работающих второй созыв и грамотой – прошедших три и более избирательных цикла", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что много изменилось за последние 30 лет: и количество депутатов, и гендерный состав, и техническое обеспечение, но "неизменно одно - слаженная и дружная работа парламентариев и правительства области на благо жителей региона". По словам Дрозденко, что за это время удалось создать законодательную основу для социального и экономического развития области. "Наш парламент считается одним из самых эффективных в России. Мы с вами оперативно приняли одну из самых действенных в России систем соцподдержки участников СВО и их семей. Многие законодательные инициативы, принятые у нас, становятся базовыми для других регионов России", - сказал глава региона. Дрозденко добавил, что впереди много работы. "И, как отметил наш президент Владимир Путин, эта работа должна измеряться не в тоннах и километрах, а в той пользе, которую принесет наша совместная деятельность каждому жителю. Спасибо нашим депутатам, что, несмотря на разность взглядов и позиций, вы можете объединиться и работать на благо Ленинградской области", — заключил губернатор.
https://ria.ru/20240319/ordena-1934350991.html
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области вручили награды отличившемся депутатам

В Ленинградской области депутатам вручили награды в честь 30-летия заксобрания

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Награды отличившемся депутатам вручили в Ленинградской области в честь 30-летия Законодательного собрания, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В знак высокой оценки работы депутатского корпуса наградил опытных действующих депутатов: благодарностью – работающих второй созыв и грамотой – прошедших три и более избирательных цикла", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что много изменилось за последние 30 лет: и количество депутатов, и гендерный состав, и техническое обеспечение, но "неизменно одно - слаженная и дружная работа парламентариев и правительства области на благо жителей региона".
По словам Дрозденко, что за это время удалось создать законодательную основу для социального и экономического развития области. "Наш парламент считается одним из самых эффективных в России. Мы с вами оперативно приняли одну из самых действенных в России систем соцподдержки участников СВО и их семей. Многие законодательные инициативы, принятые у нас, становятся базовыми для других регионов России", - сказал глава региона.
Дрозденко добавил, что впереди много работы. "И, как отметил наш президент Владимир Путин, эта работа должна измеряться не в тоннах и километрах, а в той пользе, которую принесет наша совместная деятельность каждому жителю. Спасибо нашим депутатам, что, несмотря на разность взглядов и позиций, вы можете объединиться и работать на благо Ленинградской области", — заключил губернатор.
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