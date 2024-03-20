https://ria.ru/20240320/nagrady-1934578361.html

В Ленинградской области вручили награды отличившемся депутатам

В Ленинградской области вручили награды отличившемся депутатам - РИА Новости, 20.03.2024

В Ленинградской области вручили награды отличившемся депутатам

Награды отличившемся депутатам вручили в Ленинградской области в честь 30-летия Законодательного собрания, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T23:00

2024-03-20T23:00

2024-03-20T23:00

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Награды отличившемся депутатам вручили в Ленинградской области в честь 30-летия Законодательного собрания, сообщает пресс-служба правительства региона. "В знак высокой оценки работы депутатского корпуса наградил опытных действующих депутатов: благодарностью – работающих второй созыв и грамотой – прошедших три и более избирательных цикла", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что много изменилось за последние 30 лет: и количество депутатов, и гендерный состав, и техническое обеспечение, но "неизменно одно - слаженная и дружная работа парламентариев и правительства области на благо жителей региона". По словам Дрозденко, что за это время удалось создать законодательную основу для социального и экономического развития области. "Наш парламент считается одним из самых эффективных в России. Мы с вами оперативно приняли одну из самых действенных в России систем соцподдержки участников СВО и их семей. Многие законодательные инициативы, принятые у нас, становятся базовыми для других регионов России", - сказал глава региона. Дрозденко добавил, что впереди много работы. "И, как отметил наш президент Владимир Путин, эта работа должна измеряться не в тоннах и километрах, а в той пользе, которую принесет наша совместная деятельность каждому жителю. Спасибо нашим депутатам, что, несмотря на разность взглядов и позиций, вы можете объединиться и работать на благо Ленинградской области", — заключил губернатор.

https://ria.ru/20240319/ordena-1934350991.html

https://ria.ru/20240229/detsady-1930354897.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко