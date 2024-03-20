В Ленинградской области вручили награды отличившемся депутатам
В Ленинградской области депутатам вручили награды в честь 30-летия заксобрания
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Награды отличившемся депутатам вручили в Ленинградской области в честь 30-летия Законодательного собрания, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В знак высокой оценки работы депутатского корпуса наградил опытных действующих депутатов: благодарностью – работающих второй созыв и грамотой – прошедших три и более избирательных цикла", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что много изменилось за последние 30 лет: и количество депутатов, и гендерный состав, и техническое обеспечение, но "неизменно одно - слаженная и дружная работа парламентариев и правительства области на благо жителей региона".
По словам Дрозденко, что за это время удалось создать законодательную основу для социального и экономического развития области. "Наш парламент считается одним из самых эффективных в России. Мы с вами оперативно приняли одну из самых действенных в России систем соцподдержки участников СВО и их семей. Многие законодательные инициативы, принятые у нас, становятся базовыми для других регионов России", - сказал глава региона.
Дрозденко добавил, что впереди много работы. "И, как отметил наш президент Владимир Путин, эта работа должна измеряться не в тоннах и километрах, а в той пользе, которую принесет наша совместная деятельность каждому жителю. Спасибо нашим депутатам, что, несмотря на разность взглядов и позиций, вы можете объединиться и работать на благо Ленинградской области", — заключил губернатор.