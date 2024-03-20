https://ria.ru/20240320/mnogodetnye-1934420616.html

Единый реестр многодетных российских семей начнет действовать с 1 июля

Единый реестр многодетных российских семей начнет действовать с 1 июля - РИА Новости, 20.03.2024

Единый реестр многодетных российских семей начнет действовать с 1 июля

Единый реестр многодетных семей России начнет действовать с 1 июля этого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:43

2024-03-20T11:43

2024-03-20T14:12

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антон котяков

госдума рф

семья

многодетная семья

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Единый реестр многодетных семей России начнет действовать с 1 июля этого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Начиная с 1 июля 2024 года, у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям", - сказал Котяков во время совместного заседания в Госдуме комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Он отметил, что многодетные семьи будут находиться во внимании нового национального проекта "Семья", который стартует со следующего года. Он будет охватывать все возрасты семьи - начиная от молодой семьи, заканчивая старшим поколением, многопоколенной семьей. "Сегодня мы ведем достаточно плотную работу с нашими коллегами из правительства, с регионами относительно содержания этого национального проекта", - уточнил министр. Кроме того, он добавил, что внутри нацпроекта "Семья" будет выделен отдельный федеральный проект, который сейчас находится на рассмотрении. Он будет направлен именно на поддержку многодетных семей.Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, антон котяков, госдума рф, семья, многодетная семья