https://ria.ru/20240320/kursk-1934360440.html
В Курске возникли перебои с электричеством
В Курске возникли перебои с электричеством - РИА Новости, 20.03.2024
В Курске возникли перебои с электричеством
Временные перебои с электроснабжением наблюдаются в Курске, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:26
2024-03-20T00:26
2024-03-20T00:26
специальная военная операция на украине
курск
роман старовойт
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_5be5704f33b04bd74c1a1327293447f4.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Временные перебои с электроснабжением наблюдаются в Курске, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. В небе над областью работала система ПВО."В Курске временные перебои с электроснабжением. Службы приступают к ликвидации последствий. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — написал Старовойт в Telegram-канале.
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a34aa096e5aa653fd53a6707cf759d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Роман Старовойт, Происшествия
В Курске возникли перебои с электричеством
В Курске после объявления ракетной опасности возникли перебои с электричеством