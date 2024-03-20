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В Курске возникли перебои с электричеством - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:26 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/kursk-1934360440.html
В Курске возникли перебои с электричеством
В Курске возникли перебои с электричеством - РИА Новости, 20.03.2024
В Курске возникли перебои с электричеством
Временные перебои с электроснабжением наблюдаются в Курске, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:26
2024-03-20T00:26
специальная военная операция на украине
курск
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Временные перебои с электроснабжением наблюдаются в Курске, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. В небе над областью работала система ПВО."В Курске временные перебои с электроснабжением. Службы приступают к ликвидации последствий. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — написал Старовойт в Telegram-канале.
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курск, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Роман Старовойт, Происшествия
В Курске возникли перебои с электричеством

В Курске после объявления ракетной опасности возникли перебои с электричеством

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Временные перебои с электроснабжением наблюдаются в Курске, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. В небе над областью работала система ПВО.
«
"В Курске временные перебои с электроснабжением. Службы приступают к ликвидации последствий. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — написал Старовойт в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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