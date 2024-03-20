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В Курске возникли перебои с электричеством

В Курске возникли перебои с электричеством - РИА Новости, 20.03.2024

В Курске возникли перебои с электричеством

Временные перебои с электроснабжением наблюдаются в Курске, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:26

2024-03-20T00:26

2024-03-20T00:26

специальная военная операция на украине

курск

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Временные перебои с электроснабжением наблюдаются в Курске, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. В небе над областью работала система ПВО."В Курске временные перебои с электроснабжением. Службы приступают к ликвидации последствий. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — написал Старовойт в Telegram-канале.

курск

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курск, роман старовойт, происшествия