https://ria.ru/20240320/kazakhstan-1934393934.html

В Казахстане осудили племянника Назарбаева, пишут СМИ

В Казахстане осудили племянника Назарбаева, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2024

В Казахстане осудили племянника Назарбаева, пишут СМИ

Бывший первый зампредседателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева Самат Абиш приговорен судом к... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:15

2024-03-20T10:15

2024-03-20T10:15

в мире

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актау

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нурсултан назарбаев

карим масимов

касым-жомарт токаев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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АЛМА-АТА, 20 мар - РИА Новости. Бывший первый зампредседателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева Самат Абиш приговорен судом к восьми годам лишения свободы условно за превышение служебных полномочий, передает госагентство Казинформ со ссылкой на свои источники. "Бывший заместитель председателя КНБ Самат Абиш приговорен к восьми годам условного наказания за превышение служебных полномочий во время январских беспорядков в 2022 году в Казахстане. Также известно, что суд проходил в закрытом режиме", - говорится в сообщении. Абиш является сыном брата экс-президента страны Назарбаева. Окончил Академию КНБ Казахстана и Академию СВР Российской Федерации. С марта 2013 года по декабрь 2015 года занимал должность заместителя председателя КНБ. С 2015 года был первым заместителем председателя комитета. КНБ 8 января 2022 года сообщил о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. При этом Абиш был освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ, соответствующее распоряжение подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Генпрокуратура в марте 2023 года сообщила, что дела в отношении бывшего руководства КНБ связаны с январскими беспорядками, истинная цель которых, по данным следствия, была направлена на государственный переворот. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220302/otstavka-1775964012.html

https://radiosputnik.ru/20240201/pamyatnik-1924736969.html

казахстан

актау

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в мире, казахстан, актау, жанаозен, нурсултан назарбаев, карим масимов, касым-жомарт токаев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), генеральная прокуратура рф