https://ria.ru/20240320/izrail-1934518611.html

МИД Сингапура раскритиковал действия Израиля в Газе

МИД Сингапура раскритиковал действия Израиля в Газе - РИА Новости, 20.03.2024

МИД Сингапура раскритиковал действия Израиля в Газе

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан во время рабочего визита в Израиль заявил руководству страны, что его действия в секторе Газа "зашли слишком далеко",... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:48

2024-03-20T16:48

2024-03-20T16:48

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан во время рабочего визита в Израиль заявил руководству страны, что его действия в секторе Газа "зашли слишком далеко", сообщает сингапурский телеканал CNA. По данным телеканала, Балакришнан также призвал к немедленному прекращению огня для скорейшей доставки гумпомощи в Газу. В ходе поездки глава МИД Сингапура встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, премьером Биньямином Нетаньяху, а также с министром иностранных дел Исраэлем Кацем. "Министр Балакришнан выразил сочувствие Сингапура всем семьям, пострадавшим от атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Он подтвердил осуждение Сингапуром террористических актов и призвал к безопасному, безоговорочному и немедленному освобождению всех гражданских заложников из сектора Газа", - сообщает издание. МИД Сингапура также подтвердил, что страна продолжит работать с региональными партнерами, включая Иорданию и Израиль, чтобы облегчить миссию ВВС Республики Сингапур по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. "Однако Балакришнан также выразил мнение Сингапура о том, что военные действия Израиля в Газе зашли слишком далеко, и призвал Израиль сделать все возможное для защиты безопасности гражданского населения", - отмечает CNA. Как ранее сообщал телеканал CNA, министр иностранных дел Сингапура с 18 по 24 марта посетит Палестину, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Саудовскую Аравию в рамках своего ближневосточного турне. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 31,8 тысячи, почти 74 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, оон, палестина, сингапур