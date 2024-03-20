Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка в Полесском проезде - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/investor-1934407925.html
Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка в Полесском проезде
Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка в Полесском проезде - РИА Новости, 20.03.2024
Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка в Полесском проезде
Комплексным развитием участка в Полесском проезде Москвы, который ранее был использован неэффективно, займется ООО "Вива Холдинг", сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:07
2024-03-20T11:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409135_0:96:2560:1536_1920x0_80_0_0_3e3adeaf868aa196dfd6dd1586fb730e.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Комплексным развитием участка в Полесском проезде Москвы, который ранее был использован неэффективно, займется ООО "Вива Холдинг", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Инвестора определили в рамках аукциона. Компания входит в Группу компаний ПИК. Данный земельный участок находится в районе Покровское-Стрешнево, рядом расположено Волоколамское шоссе. Этот объект будет также располагаться около станции столичной подземки и МЦД-2 "Щукинская"."В аукционе на право редевелопмента территории по адресу: Полесский проезд, владение 16, приняли участие 5 компаний из Москвы, Екатеринбурга и Воронежа. Победителем стало ООО "Вива Холдинг", входящее в ГК ПИК, которое на участке площадью 1,14 га сможет возвести коммерческую недвижимость. Инвестиции в развитие территории составят около 8,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта – около 344 млн рублей. По итогам реорганизации участка будет создано более 850 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По словам Ефимова, цена участка по итогам аукциона выросла в 14 раз. В итоге участок был выкуплен больше чем за 161 миллион рублей. Вскоре Москва предложит победителю заключить договор о комплексном развитии участка.Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на этом участке планируют возвести многофункциональный общественно-деловой комплекс. Его площадь составит примерно 35 тысяч "квадратов". Там будут располагаться культурно-досуговые организации, учреждения медицины, а также отделения банков, кафе, рестораны и магазины."Кроме того, девелоперу необходимо построить и передать городу помещения площадью 375 квадратных метров для ГУП "Московский метрополитен", а также обеспечить проход к платформе МДЦ-2 "Щукинская", – цитирует пресс-служба Гамана.При этом для инвестора станут доступны льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда при условии соответствия требованиям 1874-ПП.На территории Москвы в рамках комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. Речь идет о бывших промышленных зонах, которые до этого использовали неэффективно. Там строят новые дороги и комфортные жилые кварталы. В настоящий момент на территории столицы в разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ. Их общая площадь примерно 2,7 тысячи га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
https://ria.ru/20240318/lgoty-1933363824.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409135_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_f57914d737a3a3687f6f35dca28031e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка в Полесском проезде

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Комплексным развитием участка в Полесском проезде Москвы, который ранее был использован неэффективно, займется ООО "Вива Холдинг", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Инвестора определили в рамках аукциона. Компания входит в Группу компаний ПИК. Данный земельный участок находится в районе Покровское-Стрешнево, рядом расположено Волоколамское шоссе. Этот объект будет также располагаться около станции столичной подземки и МЦД-2 "Щукинская".
"В аукционе на право редевелопмента территории по адресу: Полесский проезд, владение 16, приняли участие 5 компаний из Москвы, Екатеринбурга и Воронежа. Победителем стало ООО "Вива Холдинг", входящее в ГК ПИК, которое на участке площадью 1,14 га сможет возвести коммерческую недвижимость. Инвестиции в развитие территории составят около 8,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта – около 344 млн рублей. По итогам реорганизации участка будет создано более 850 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По словам Ефимова, цена участка по итогам аукциона выросла в 14 раз. В итоге участок был выкуплен больше чем за 161 миллион рублей. Вскоре Москва предложит победителю заключить договор о комплексном развитии участка.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на этом участке планируют возвести многофункциональный общественно-деловой комплекс. Его площадь составит примерно 35 тысяч "квадратов". Там будут располагаться культурно-досуговые организации, учреждения медицины, а также отделения банков, кафе, рестораны и магазины.
"Кроме того, девелоперу необходимо построить и передать городу помещения площадью 375 квадратных метров для ГУП "Московский метрополитен", а также обеспечить проход к платформе МДЦ-2 "Щукинская", – цитирует пресс-служба Гамана.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Ефимов сообщил, какие льготы предоставляют арендаторам городских помещений
18 марта, 14:05
При этом для инвестора станут доступны льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда при условии соответствия требованиям 1874-ПП.
На территории Москвы в рамках комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. Речь идет о бывших промышленных зонах, которые до этого использовали неэффективно. Там строят новые дороги и комфортные жилые кварталы. В настоящий момент на территории столицы в разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ. Их общая площадь примерно 2,7 тысячи га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала