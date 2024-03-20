https://ria.ru/20240320/investor-1934407925.html

Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка в Полесском проезде

Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка в Полесском проезде - РИА Новости, 20.03.2024

Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка в Полесском проезде

Комплексным развитием участка в Полесском проезде Москвы, который ранее был использован неэффективно, займется ООО "Вива Холдинг", сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:07

2024-03-20T11:07

2024-03-20T11:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Комплексным развитием участка в Полесском проезде Москвы, который ранее был использован неэффективно, займется ООО "Вива Холдинг", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Инвестора определили в рамках аукциона. Компания входит в Группу компаний ПИК. Данный земельный участок находится в районе Покровское-Стрешнево, рядом расположено Волоколамское шоссе. Этот объект будет также располагаться около станции столичной подземки и МЦД-2 "Щукинская"."В аукционе на право редевелопмента территории по адресу: Полесский проезд, владение 16, приняли участие 5 компаний из Москвы, Екатеринбурга и Воронежа. Победителем стало ООО "Вива Холдинг", входящее в ГК ПИК, которое на участке площадью 1,14 га сможет возвести коммерческую недвижимость. Инвестиции в развитие территории составят около 8,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта – около 344 млн рублей. По итогам реорганизации участка будет создано более 850 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По словам Ефимова, цена участка по итогам аукциона выросла в 14 раз. В итоге участок был выкуплен больше чем за 161 миллион рублей. Вскоре Москва предложит победителю заключить договор о комплексном развитии участка.Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на этом участке планируют возвести многофункциональный общественно-деловой комплекс. Его площадь составит примерно 35 тысяч "квадратов". Там будут располагаться культурно-досуговые организации, учреждения медицины, а также отделения банков, кафе, рестораны и магазины."Кроме того, девелоперу необходимо построить и передать городу помещения площадью 375 квадратных метров для ГУП "Московский метрополитен", а также обеспечить проход к платформе МДЦ-2 "Щукинская", – цитирует пресс-служба Гамана.При этом для инвестора станут доступны льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда при условии соответствия требованиям 1874-ПП.На территории Москвы в рамках комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. Речь идет о бывших промышленных зонах, которые до этого использовали неэффективно. Там строят новые дороги и комфортные жилые кварталы. В настоящий момент на территории столицы в разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ. Их общая площадь примерно 2,7 тысячи га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.

https://ria.ru/20240318/lgoty-1933363824.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)