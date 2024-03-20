https://ria.ru/20240320/inoagenty-1934540722.html

В ГД рассказали о законопроекте по обороту книг иноагентов в библиотеках

В ГД рассказали о законопроекте по обороту книг иноагентов в библиотеках - РИА Новости, 20.03.2024

В ГД рассказали о законопроекте по обороту книг иноагентов в библиотеках

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что с большой вероятностью понадобится урегулировать вопрос оборота книг авторов-иноагентов не... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:17

2024-03-20T18:17

2024-03-20T18:17

общество

елена ямпольская

госдума рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что с большой вероятностью понадобится урегулировать вопрос оборота книг авторов-иноагентов не только в библиотеках, но и на электронных ресурсах. "У нас в плотной работе сейчас… законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Сегодня вышли на окончательную редакцию текста… Далее наверняка потребуется регулирование распространения подобной продукции на электронных ресурсах, в книжных магазинах, но это другие изменения в другое законодательство", - написала она в своем Telegram-канале. Она также отметила, что уже готов текст законопроекта, вводящего понятие "социально значимый фильм". "Обсуждаем с коллегами, как будет работать механизм поддержки", - добавила депутат.

https://ria.ru/20240318/tvorchestvo-1934037314.html

https://ria.ru/20240317/inoagent-1933807284.html

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общество, елена ямпольская, госдума рф