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В ГД рассказали о законопроекте по обороту книг иноагентов в библиотеках - РИА Новости, 20.03.2024
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18:17 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/inoagenty-1934540722.html
В ГД рассказали о законопроекте по обороту книг иноагентов в библиотеках
В ГД рассказали о законопроекте по обороту книг иноагентов в библиотеках - РИА Новости, 20.03.2024
В ГД рассказали о законопроекте по обороту книг иноагентов в библиотеках
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что с большой вероятностью понадобится урегулировать вопрос оборота книг авторов-иноагентов не... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:17
2024-03-20T18:17
общество
елена ямпольская
госдума рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что с большой вероятностью понадобится урегулировать вопрос оборота книг авторов-иноагентов не только в библиотеках, но и на электронных ресурсах. "У нас в плотной работе сейчас… законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Сегодня вышли на окончательную редакцию текста… Далее наверняка потребуется регулирование распространения подобной продукции на электронных ресурсах, в книжных магазинах, но это другие изменения в другое законодательство", - написала она в своем Telegram-канале. Она также отметила, что уже готов текст законопроекта, вводящего понятие "социально значимый фильм". "Обсуждаем с коллегами, как будет работать механизм поддержки", - добавила депутат.
https://ria.ru/20240318/tvorchestvo-1934037314.html
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общество, елена ямпольская, госдума рф
Общество, Елена Ямпольская, Госдума РФ
В ГД рассказали о законопроекте по обороту книг иноагентов в библиотеках

Ямпольская: проект об обороте книг иноагентов в библиотеках прорабатывается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что с большой вероятностью понадобится урегулировать вопрос оборота книг авторов-иноагентов не только в библиотеках, но и на электронных ресурсах.
"У нас в плотной работе сейчас… законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Сегодня вышли на окончательную редакцию текста… Далее наверняка потребуется регулирование распространения подобной продукции на электронных ресурсах, в книжных магазинах, но это другие изменения в другое законодательство", - написала она в своем Telegram-канале.
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Она также отметила, что уже готов текст законопроекта, вводящего понятие "социально значимый фильм".
"Обсуждаем с коллегами, как будет работать механизм поддержки", - добавила депутат.
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ОбществоЕлена ЯмпольскаяГосдума РФ
 
 
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