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МЭР рассказало об уровне инфляции в России в годовом выражении - РИА Новости, 20.03.2024
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19:18 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/inflyatsiya-1934553717.html
МЭР рассказало об уровне инфляции в России в годовом выражении
МЭР рассказало об уровне инфляции в России в годовом выражении - РИА Новости, 20.03.2024
МЭР рассказало об уровне инфляции в России в годовом выражении
Инфляция в России в годовом выражении на 18 марта составила 7,58%, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:18
2024-03-20T19:18
экономика
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 18 марта составила 7,58%, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 12 по 18 марта 2024 года инфляция составила 0,06%, год к году темпы роста цен составили 7,58%", - говорится в обзоре. По данным министерства, в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,1%. "Ускорилось удешевление плодоовощной продукции: более быстрыми темпами продолжили дешеветь огурцы, замедлился рост цен на помидоры, овощи "борщевого набора" и яблоки, подешевели бананы. На остальные продукты питания цены также снизились (-0,01%)", - пишут авторы обзора. В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,06%, в сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг - 0,53% на фоне роста цен на внутренние рейсы на 7%. На прошлой неделе первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган говорил, что Банк России ожидает возможных максимумов годовой инфляции во втором квартале текущего года. По итогам первого квартала ЦБ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 7,6%, а по итогам года - в коридоре 4-4,5%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МЭР рассказало об уровне инфляции в России в годовом выражении

МЭР: инфляция в РФ в годовом выражении на 18 марта составила 7,58%

© iStock.com / primeimagesАнализ рынка
Анализ рынка - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© iStock.com / primeimages
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 18 марта составила 7,58%, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 12 по 18 марта 2024 года инфляция составила 0,06%, год к году темпы роста цен составили 7,58%", - говорится в обзоре.
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По данным министерства, в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,1%. "Ускорилось удешевление плодоовощной продукции: более быстрыми темпами продолжили дешеветь огурцы, замедлился рост цен на помидоры, овощи "борщевого набора" и яблоки, подешевели бананы. На остальные продукты питания цены также снизились (-0,01%)", - пишут авторы обзора.
В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,06%, в сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг - 0,53% на фоне роста цен на внутренние рейсы на 7%.
На прошлой неделе первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган говорил, что Банк России ожидает возможных максимумов годовой инфляции во втором квартале текущего года.
По итогам первого квартала ЦБ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 7,6%, а по итогам года - в коридоре 4-4,5%.
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