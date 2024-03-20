https://ria.ru/20240320/es-1934437202.html
Совет ЕС и Европарламент согласовали беспошлинный импорт украинских товаров
Совет ЕС и Европарламент согласовали беспошлинный импорт украинских товаров - РИА Новости, 20.03.2024
Совет ЕС и Европарламент согласовали беспошлинный импорт украинских товаров
Совет ЕС и Европарламент в среду согласовали новое предложение о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:29
2024-03-20T12:29
2024-03-20T12:29
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Совет ЕС и Европарламент в среду согласовали новое предложение о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое добавили дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед. "ЕС решил усилить защиту чувствительной сельхозпродукции через усиление гарантий, чтобы учесть любое негативное влияние не только на рынок ЕС в целом, но и на рынки одной или нескольких стран Евросоюза. Новый механизм экстренного прекращения импорта будет добавлен для некоторых чувствительных продуктов, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед", - указывается в документе. Защитный механизм предполагает, в частности, введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы. Еврокомиссия также обязуется усилить контроль за импортом пшеницы и других зерновых с Украины. Теперь новый документ должен пройти утверждение в Европарламенте на пленарной сессии в апреле, а также в Совете ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу. Нынешнее соглашение о беспошлинном ввозе с Украиной действует до 6 июня 2024 года. Фермерские протесты проходят сейчас в ЕС, первые начались еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
https://ria.ru/20230509/ogranicheniya-1870630823.html
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экономика, украина, нидерланды, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Нидерланды, Европарламент, Евросоюз, Санкции в отношении России
Совет ЕС и Европарламент согласовали беспошлинный импорт украинских товаров
Совет ЕС и ЕП согласовали беспошлинный импорт украинской сельхозпродукции
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Совет ЕС и Европарламент в среду согласовали новое предложение о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое добавили дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед.
«
"ЕС решил усилить защиту чувствительной сельхозпродукции через усиление гарантий, чтобы учесть любое негативное влияние не только на рынок ЕС в целом, но и на рынки одной или нескольких стран Евросоюза. Новый механизм экстренного прекращения импорта будет добавлен для некоторых чувствительных продуктов, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед", - указывается в документе.
Защитный механизм предполагает, в частности, введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы.
Еврокомиссия также обязуется усилить контроль за импортом пшеницы и других зерновых с Украины.
Теперь новый документ должен пройти утверждение в Европарламенте на пленарной сессии в апреле, а также в Совете ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу.
Зеленский ждет от ЕС снятия ограничений на экспорт украинской продукции
Нынешнее соглашение о беспошлинном ввозе с Украиной действует до 6 июня 2024 года.
Фермерские протесты проходят сейчас в ЕС, первые начались еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы