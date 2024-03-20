https://ria.ru/20240320/ekologiya-1934578131.html

Матвиенко поддержала губернатора Евраева в решении экологических проблем

Матвиенко поддержала губернатора Евраева в решении экологических проблем - РИА Новости, 20.03.2024

Матвиенко поддержала губернатора Евраева в решении экологических проблем

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала губернатора Ярославской области Михаила Евраева в решении важных экологических проблем региона,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:57

2024-03-20T22:57

2024-03-20T22:57

ярославская область

ярославская область

ярославль

михаил евраев

валентина матвиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815112536_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_e6c307231dbef18f4c1d766d0b09f157.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала губернатора Ярославской области Михаила Евраева в решении важных экологических проблем региона, сообщает областное правительство. Матвиенко поблагодарила команду и правительство Ярославской области за работу по ликвидации объектов накопленного вреда – "зеленых масел" и кислогудронных прудов. Вопрос был поднят в рамках организованных областным правительством Дней региона в Совете Федерации – на заседании профильного комитета и на "Часе субъекта РФ", где с докладом выступил губернатор Михаил Евраев. Матвиенко отметила, что проблема кислых гудронов и "зеленых масел" известна с советских времен. "Загрязняется земля рядом с Волгой. Вопрос непростой, он комплексный, в меньшей мере зависит от возможностей региона. Знаю, что и Совет безопасности этим занимался. И губернатор Ярославской области по-настоящему бьется над его решением. Мы на вашей стороне, соответствующая рекомендация обязательно войдет в наше итоговое постановление", - цитирует Матвиенко пресс-служба областного правительства. По словам председателя Совфеда, решение проблемы стоит недешево, но затягивать с ним нельзя. "На заседании профильного комитета отмечено, что в настоящее время требуется оценка объектов накопленного вреда окружающей среде Роспотребнадзором, Росприроднадзором, а также заключение о включении в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. После этого можно приступать к проектированию", - сообщает областное правительство. По данным областного правительства, "зеленые масла" в Ярославле и кислогудронные пруды в Тутаевском районе предлагается включить в новый проект "Генеральная уборка", который разрабатывает Минприроды РФ по итогам послания президента Федеральному собранию. В его рамках планируется ликвидация 50 объектов высокого класса опасности в ближайшие три года.

https://ria.ru/20240320/pamyatniki-1934543204.html

https://ria.ru/20240320/polikliniki-1934536463.html

ярославская область

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, ярославль, михаил евраев, валентина матвиенко