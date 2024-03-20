Матвиенко поддержала губернатора Евраева в решении экологических проблем
Михаил Евраев . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала губернатора Ярославской области Михаила Евраева в решении важных экологических проблем региона, сообщает областное правительство.
Матвиенко поблагодарила команду и правительство Ярославской области за работу по ликвидации объектов накопленного вреда – "зеленых масел" и кислогудронных прудов. Вопрос был поднят в рамках организованных областным правительством Дней региона в Совете Федерации – на заседании профильного комитета и на "Часе субъекта РФ", где с докладом выступил губернатор Михаил Евраев.
Матвиенко отметила, что проблема кислых гудронов и "зеленых масел" известна с советских времен.
"Загрязняется земля рядом с Волгой. Вопрос непростой, он комплексный, в меньшей мере зависит от возможностей региона. Знаю, что и Совет безопасности этим занимался. И губернатор Ярославской области по-настоящему бьется над его решением. Мы на вашей стороне, соответствующая рекомендация обязательно войдет в наше итоговое постановление", - цитирует Матвиенко пресс-служба областного правительства.
По словам председателя Совфеда, решение проблемы стоит недешево, но затягивать с ним нельзя.
"На заседании профильного комитета отмечено, что в настоящее время требуется оценка объектов накопленного вреда окружающей среде Роспотребнадзором, Росприроднадзором, а также заключение о включении в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. После этого можно приступать к проектированию", - сообщает областное правительство.
По данным областного правительства, "зеленые масла" в Ярославле и кислогудронные пруды в Тутаевском районе предлагается включить в новый проект "Генеральная уборка", который разрабатывает Минприроды РФ по итогам послания президента Федеральному собранию. В его рамках планируется ликвидация 50 объектов высокого класса опасности в ближайшие три года.